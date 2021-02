Atalanta-Real, les compos: Isco préféré à Mariano Diaz en pointe

Le Real Madrid de Zinedine Zidane est privé de plusieurs titulaires, dont les cadres Sergio Ramos et Karim Benzema, mercredi soir pour son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre l'Atalanta (21h, en exclusivité sur RMC Sport 1).

L'outsider presque au complet, le favori décimé. À Bergame, l'Atalanta accueille le Real Madrid pour la quatrième et dernière soirée des huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Coup d'envoi à 21 heures ce mercredi soir, en exclusivité sur RMC Sport 1.

Benzema absent

La liste des absents du côté madrilène serait une bonne base pour un onze de départ. Pas moins de neuf joueurs sont blessés: Carvajal, Marcelo, Militao, Odriozola, Ramos, Hazard, Valverde, Benzema, Rodrygo. Sans son capitaine et meilleur défenseur central, ni son attaquant providentiel, Zidane est donc obligé de s'en remettre à des seconds couteux comme Nacho et Isco. Et en cas de pépin pendant la rencontre, le seul joueur confirmé sur le banc sera Mariano Diaz. Tous les autres, aux flocages au-dessus du n°30, viennent de la réserve. Sur le terrain, le résultat de samedi dernier, une victoire étriquée 1-0 contre Valladolid, confirme que ce rendez-vous européen s'annonce ardu.

L'Atalanta n'a pas ces problèmes. Seul Hateboer manque à l'appel. Tout le reste de l'effectif est bien à la disposition de Gasperini. Le départ fracassant de Gomez n'a pas mis à mal les résultats. Au contraire. La Dea n'a perdu qu'un seul match depuis le début de l'année (3-1 contre la Lazio le 31 janvier). Elle s'est même distinguée avec des résultats majeurs comme cette victoire 3-0 contre l'AC Milan et cette qualification pour la Coupe d'Italie en écartant le Napoli (0-0 puis 3-1). Deux performances qui confirment au passage que l'équipe a toujours une redoutable puissance offensive.

Les équipes de départ:

Atalanta: Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Zapata, Muriel.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Isco, Vinicius Jr.