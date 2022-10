Atlético-Leverkusen: penalty sifflé après la fin du match, barre... fin de match totalement folle

La fin de match entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen (2-2), ce mercredi, en Ligue des champions, a donné lieu à un scénario incroyable. Après avoir sifflé le coup de sifflet final, l'arbitre du match, Clément Turpin, est revenu sur sa décision et a accordé un penalty aux locaux. Un penalty finalement raté synonyme d'élimination pour les Colchoneros.

Fin de match totalement folle ce mercredi soir au Wanda Metropolitano. Peut-être du jamais vu à ce niveau. Les cinq minutes de temps additionnel sont dépassées lorsque Clément Turpin, arbitre de cet Atlético-Bayer Leverkusen (2-2), siffle la fin du match. Diego Simeone se dirige déjà vers les vestiaires. Ses joueurs, eux, sont abattus. Accrochés 2-2, ils réalisent qu’ils sont éliminés de la Ligue des champions à une journée de la fin de la phase de groupes. C’est le moment choisi par le VAR pour entrer en scène.

Appelé par ses assistants vidéo juste après avoir sifflé la fin du match, Clément Turpin se ravise. Dans le flou le plus complet, l’arbitre français se précipite pour aller consulter l’écran du VAR le long du terrain. Et après quelques secondes de réflexion, le verdict tombe : il accorde un penalty aux Colchoneros pour une main de Piero Hincapie. Le match a donc repris et Yannick Carrasco se présente face à Lukas Hradecky. S’il marque, il maintient son club en vie.

Hradecky héroïque

Mais sa tentative est détournée par le portier finlandais. Le ballon revient alors sur Saul Niguez, qui le reprend de la tête et l’expédie… sur la barre ! Et ce n’est pas fini : l’ancien Lillois Reinildo, à l’affût, prend sa chance du gauche. Hradecky semble battu mais le ballon est détourné par… le malheureux Carrasco. Cette fois, Clément Turpin siffle pour de bon la fin du match. Après plus de huit minutes de temps additionnel et un scénario incroyable. Carrasco, copieusement chambré par l'ex-Parisien Mitchel Bakker après son raté, risque de s'en vouloir très longtemps...

Dans ce groupe, ce sont Bruges et Porto qui sont qualifiés pour les huitièmes. La troisième place, pour être reversé en Ligue Europa, donnera lieu à une bataille à distance entre l’Atlético et le Bayer lors de la dernière journée. "En Ligue des champions, ces fautes ne se sifflent pas. Normalement, le VAR intervient pour corriger une erreur flagrante", a pesté l’entraîneur de Leverkusen, l'ex-international espagnol Xabi Alonso, en conférence de presse. "Nous ne nous y attendions pas (à l'élimination), mais c'est la réalité. C'est difficile", a réagi de son côté Diego Simeone.