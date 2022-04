Atlético-Manchester City: Stones dénonce un environnement "hostile" après les bagarres

Le défenseur de Manchester City, John Stones, a regretté mercredi l'environnement "hostile" créé par les joueurs de l'Atlético Madrid lors de la qualification mancunienne en Ligue des champions (0-0, aller: 1-0), alors que quelques échauffourées sont survenues pendant et après la rencontre.

"Nous savions que ce n'était pas un endroit facile où se rendre, c'est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s'est défendus et dont on s'est contrôlés a été incroyable", a expliqué le défenseur anglais, John Stones, sur BT Sport. En fin de rencontre, une bagarre générale avait éclaté à la suite d'un mauvais geste de Felipe sur Phil Foden, valant un carton rouge au joueur des Colchoneros et impliquant plusieurs joueurs et membres de staff.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

>> Ligue des champions: revivez Atlético-Manchester City (0-0)

"On a gardé notre calme", apprécie Stones

Le Monténégrin Stefan Savic, notamment, avait écopé d'un carton jaune et a eu du mal à décolérer après la rencontre, continuant d'invectiver des membres de la délégation mancunienne dans le tunnel menant aux vestiaires.

D'autres joueurs, notamment Sime Vrsaljko, Jack Grealish ou encore Kyle Walker, ont dû être contrôlés par leurs coéquipiers, proches d'en venir aux mains. Les forces de l'ordre ont même dû intervenir dans le tunnel. "On sait qu'ils essaient de faire des choses comme ça parfois et on a bien géré cela, a repris Stones. On a gardé notre calme, c'est facile d'être entraînés dans des choses comme cela (...) Je ne veux pas m'appesantir là-dessus car sur les deux manches nous avons joué incroyablement contre une équipe expérimentée dans ce qu'elle fait."