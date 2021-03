Barça: à peine élu, Laporta prévient le PSG pour une remontada

Elu ce dimanche président du Barça, plus de dix ans après son dernier mandat, Joan Laporta rêve de débuter sa présidence avec une remontada contre le PSG mercredi (21h sur RMC Sport), en huitième de finale retour de Ligue des champions.

"Direction Paris, pour voir si on remonte!" Scène de liesse autour de Joan Laporta ce dimanche soir, après l'officialisation de son élection à la présidence du Barça. Déjà à la tête du club entre 2003 et 2010, le successeur de Josep Maria Bartomeu rêve de débuter son nouveau mandat par un exploit majeur: une remontada contre le PSG mercredi, en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Koeman plus prudent

La mission est grande: les Parisiens avaient humilié les Catalans 4-1 au match aller, avec un triplé de Kylian Mbappé. Même Ronald Koeman fait preuve de prudence concernant un éventuel revival de la remontada de 2017, insistant sur les circonstances, aujourd'hui totalement différentes.

"Un 2-0, c'est plus facile à remonter, même si ce n'est pas facile non plus, résumait l'entraîneur après avoir renversé Séville en Coupe du roi. Un 4-1, c'est autre chose... En plus, ils ont une grande équipe. Pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l'accepter."

Joan Laporta a été confortablement élu ce dimanche, avec plus de 54% des voix, devant Victor Font. Et jouit d'une bonne cote auprès des socios, qui se souviennent de lui comme celui qui avait nommé Pep Guardiola entraîneur du Barça. Pour le début d'une époque dorée qui semble lointaine.