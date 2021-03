Laporta confortablement élu président du Barça

Déjà président du Barça entre 2003 et 2010, Joan Laporta a de nouveau été élu ce dimanche à la direction du club. A trois jours du huitième retour de Ligue des champions contre le PSG (mercredi 21h, sur RMC Sport), il succède à Josep Maria Bartomeu, démissionnaire et empêtré dans des déboires judiciaires.

Ce n'est une surprise pour personne. Joan Laporta a été élu ce dimanche président du Barça. Un poste qu'il avait déjà occupé entre 2003 et 2010, avant de céder son fauteuil à Sandro Rossell. Il succède à Josep Maria Bartomeu, démissionnaire quelques mois plus tôt et qui se bat contre les accusations de la justice à son encontre, dans le cadre du Barçagate.

54% des votes

Après dépouillement de 80% des bulletins, il ne pouvait plus être rattrapé par la concurrence. Avec 54,28% des suffrages, l'homme de 58 ans devance son rival Victor Font - qui promettait l'arrivée de Xavi au poste d'entraîneur - et Toni Freixa. Connu notamment pour avoir confié les rênes de l’équipe catalane à Pep Guardiola pour l'entame d'une période dorée, Joan Laporta gardait une cote d'amour solide chez les socios. Et son retour serait plutôt bien vu, notamment par des cadres qui le connaissent très bien... comme Lionel Messi par exemple.

De gros chantiers

Le contrat de l'Argentin sera le dossier prioritaire sur la table du nouveau président. En fin de contrat, le sextuple Ballon d'or voulait partir l'été dernier. Ce dimanche, il a voté pour la première fois aux élections à la présidence du club, signe de son implication... et d'un pas possible vers une éventuelle prolongation?

Outre le dossier Lionel Messi, Joan Laporta aura pour charge de redresser la situation financière catastrophique du Barça, lourdement endetté (plus d'un milliard d'euros de déficit). Le tout pour redorer le blason sportif du club, certes encore (miraculeusement) à la lutte pour le titre en Liga mais mal embarqué en Ligue des champions, avec une défaite 4-1 au Camp Nou contre le PSG en huitième de finale aller (retour mercredi, 21h, sur RMC Sport).