Barça-Inter: les détournements hilarants du geste bizarre de Piqué sur le premier but milanais

Doublement fautif sur le premier but concédé par le Barça contre l’Inter (3-3) en Ligue des champions mercredi, Gerard Piqué subit une vague de moqueries sur les réseaux sociaux. La cible? Son geste laissant croire que tout est sous contrôle sans voir Nicolo Barella filer dans son dos pour égaliser.

L’image tourne en boucle depuis mercredi soir et provoque l’hilarité générale ou l’indignation selon le camp défendu. Elle montre Gerard Piqué (35 ans), capitaine du Barça, laisser passer un ballon aérien en écartant les bras pour rassurer sa défense de l’absence de danger immédiat. Problème: l’Espagnol n’a pas bien vérifié dans son dos où Nicolo Barella s’est faufilé pour récupérer le long centre adressé par Andrea Bastoni pour tromper Marc-André ter Stegen de près.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

La légèreté de Piqué a coûté cher au Barça qui a dilapidé son avance d’un but acquis juste avant la pause. D’autant que le défenseur est fautif une première fois en couvrant largement les attaquants adverses au départ de l’action. Largement critiqué dans la presse, le champion du monde 2010 subit les railleries sur Internet où son geste est détourné à l’infini.

Il apparait par exemple dans une chorégraphie d’un clip de Shakira, son ancienne femme avec qui la séparation a été récemment officialisée. Il est aussi détourné dans la célèbre scène du film Jurassic World où l’acteur Chris Pratt tient en respect trois T-Rex. Il se mue également en négociateur pendant une prise d’otage. D’autres l’accusent ironiquement d’avoir emprunté la célébration "calma" de Cristiano Ronaldo lors de son but inscrit au Camp Nou pour une victoire du Real au Barça (1-2) en 21 mars 2012.

Beaucoup de comptes ressortent aussi une déclaration tenue par Piqué en 2020, se disant prêt à passer la main. "Si du sang neuf doit arriver et changer cette dynamique, je serai le premier à offrir de partir." Mercredi, Xavi a titularisé son ancien coéquipier en raison de nombreuses absences (Koundé, Christensen et Araujo). S’il l’a plutôt épargné à la fin de la rencontre, il ne devrait pas le reconduire en charnière pour le clasico sur le terrain du Real Madrid, dimanche (16h15). Jules Koundé a repris l’entraînement ce jeudi et Xavi devrait prendre le risque de le titulariser malgré un état de forme incertain. Un désaveu terrible pour Piqué, aussi violent que les moqueries des internautes.