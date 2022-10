Barça-Inter: "vétérans dépassés", "impardonnable"... la presse catalane dézingue Piqué et Busquets

En concédant le nul face à l’Inter, mercredi au Camp Nou (3-3), le Barça n’a plus beaucoup de chance d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un échec difficile à digérer pour les médias catalans, qui n’épargnent pas les tauliers Gerard Piqué et Sergio Busquets, en grande difficulté face aux Nerazzurri.

Ils ont fait les belles heures du Barça. Mais Gerard Piqué et Sergio Busquets le tirent désormais vers le bas et ressemblent à deux boulets encombrants. C’est le constat dressé par la presse catalane au lendemain du nul concédé face à l’Inter, mercredi au Camp Nou (3-3). Un score qui condamne quasiment le club catalan dans la course aux huitièmes de finale. Troisième du groupe C, Barcelone doit désormais s’imposer lors des deux dernières journées contre le Bayern Munich et le Viktoria Plzen, en espérant que l’Inter ne remporte aucun de ses matchs dans le même temps. Autant dire qu’il faudrait un petit miracle.

"Anciens combattants périmés"

"Cette équipe ne mange pas à la table des grands, elle n’est pas assez armée pour répondre aux exigences de la Ligue des champions", déplore Sport. Le quotidien catalan cible en particulier "les erreurs de Piqué et Busquets", coupables sur certains buts des Nerrazzuri et globalement en difficulté dans cette rencontre décisive.

"C’est le symbole du déclin de certains vétérans dépassés", assène le journal, qui regrette les choix de Xavi, incapable de se séparer de "ces vaches sacrées". Ce match contre l’Inter est "un portrait cruel du temps qui a fait son œuvre sur Piqué et Busquets, les anciens héros du Barça (…) Une révolution avec d’ancien combattants périmés n’est pas une révolution".

"Un cadeau impardonnable"

Avec une seule victoire en six quatre, le FC Barcelone est en train de manquer dans les grandes largeurs sa campagne de C1. Une compétition dont il avait déjà été sorti dès la phase de poules la saison passée. "Le Barça est toujours enfermé dans ses peurs et ne dompte pas ses vieux démons", regrette Sport. Une analyse partagée par Mundo Deportivo, qui pointe "le trop peu de régularité" des coéquipiers de Robert Lewandowski.

Et se désole de la grossière erreur de Gerard Piqué sur le but de Nicolo Barella. Le défenseur catalan a mal négocié un ballon aérien, en levant les bras pour signifier que tout était sous contrôle, permettant au milieu de terrain italien de surgir dans son dos et faire trembler les filets de Marc-André Ter Stegen. "Un cadeau impardonnable", pour Mundo Deportivo, qui ne se fait plus tellement d’illusions pour la suite de la compétition: "Pratiquement éliminés". Même si le Barça est quasiment assuré de conserver au moins la troisième place de son groupe, synonyme de Ligue Europa.