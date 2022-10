Barça: Xavi garde "confiance" en Dembélé "même s'il fait souvent les mauvais choix"

Après le nul face à l’Inter, mercredi en Ligue des champions (3-3), Xavi s’est exprimé sur la performance d’Ousmane Démbélé. Le coach du Barça continue de maintenir sa confiance envers l’ailier des Bleus, même s’il ne valide pas toutes ses initiatives sur le terrain.

Il a d’abord fait trembler le stade. En jaillissant dans la surface pour reprendre un centre de Sergio Roberto, Ousmane Dembélé a ouvert le score lors de Barça-Inter, mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (3-3). Et fait exploser le Camp Nou peu avant la mi-temps. L’ailier de 25 ans a célébré avec une joie démonstrative son premier but de la saison sur la scène européenne. Mais la suite a été beacoup plus compliquée pour le club catalan, qui a finalement concédé un nul quasiment synonyme d’élimination. Au terme d’une seconde période où Dembouz a été en difficulté. Comme la plupart de ses partenaires.

Après la rencontre, Xavi est revenu sur la prestation du dribbleur de l’équipe de France et ses prises d’initiatives pas toujours opportunes. "Nous devons prendre de meilleures décisions. C’est ce que fait une équipe mature, a expliqué l’entraîneur du Barça. Nous avons de très jeunes joueurs, comme Gavi (18 ans) et Pedri (19 ans), qui prennent d’assez bonnes décisions."

"Dembélé nous donne beaucoup de profondeur"

"Pour Ousmane, c’est un peu plus difficile, pourtant il a la capacité de faire la différence, a-t-il poursuivi. Il l’a fait en marquant un but, en dribblant son adversaire direct. J’ai une grande confiance en Ousmane, parce qu’il peut faire la différence, même si souvent, il fait les mauvais choix, c’est clair. Mais il ouvre le jeu en jouant les un-contre-un. Il n’attaque pas seulement de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. Il nous donne beaucoup de profondeur, il est rapide, il a plusieurs caractéristiques. Donc j’ai confiance en lui."

Xavi a également commenté les errements défensifs de son équipe, incarnés par Sergio Busquets et Gerard Piqué, coupables sur deux buts des Nerazzurri. "Nous sommes revenus satisfaits au vestiaire à la pause, mais ensuite, nous l'avons payé avec des erreurs. Il y a eu des erreurs très graves dans la défense. Et les erreurs coûtent cher en Ligue des champions".