Barça-Inter: l'image de Dembélé en train d’insulter Barella au moment de son remplacement

Ousmane Dembélé a été surpris, sur un gros plan des caméras de télévision, en train d’insulter Nicolo Barella lors de son remplacement, mercredi pendant le match Barça-Inter Milan (3-3) en Ligue des champions.

Un gros plan au mauvais moment. Ousmane Dembélé a été filmé en train d’insulter Nicolo Barella au moment de son remplacement mercredi, pendant le match entre le Barça et l’Inter Milan (3-3) en Ligue des champions. Alors qu’il s’apprêtait à tirer un coup franc dangereux pour son équipe, alors accrochée 2-2 à la 85e minute, l’ancien Rennais s’est emporté contre le milieu de terrain italien, qui prenait trop son temps, selon lui, pour quitter le terrain.

Ousmane Dembélé surpris en train d'insulter Nicolo Barella © RMC Sport

Manque de chance, le réalisateur du match a choisi à ce moment précis de braquer l’une de ses caméras sur lui en train d’exiger que son adversaire accélère le pas. Si ses propos ne sont pas audibles, le mouvement de ses lèvres laisse peu de place au doute: "Fuera hijo de p***" ("sors fils de p***"). Cela n’a pas vraiment ému Barella, de dos, qui n’a pas assisté à la scène avant de céder sa place à Kristjan Asllani.

Deux précédents pendent le huis clos

Ce n’est pas la première fois que Dembélé est surpris en train d’invectiver un adversaire ou un arbitre. Deux scènes avaient beaucoup fait réagir pendant le huis clos. En janvier 2021, il s’en était ainsi pris à l’arbitre lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à la Real Sociedad en pestant contre une faute non sifflée en sa faveur. "Allez niq*** vos mères les arbitres! Truc de ouf!", avait-il lancé.

Quelques semaines plus tard, il avait aussi beaucoup amusé les réseaux sociaux pour un léger accrochage avec un adversaire en Coupe du Roi face à Grenade. "Allez joue, là", avait-il crié à l’arrière gauche Carlo Neva avant une remise en touche. Le défenseur adverse lui avait alors demandé de se calmer: "Tranquilo". "Tranquilo de quoi, toi?", avait rétorqué Dembélé.

Auteur de l’ouverture du score mercredi face à l’Inter, Dembélé a reçu les encouragements… et les critiques de son entraîneur Xavi. "Pour Ousmane, c’est un peu plus difficile, pourtant il a la capacité de faire la différence, a-t-il poursuivi. Il l’a fait en marquant un but, en dribblant son adversaire direct. J’ai une grande confiance en Ousmane, parce qu’il peut faire la différence, même si souvent, il fait les mauvais choix, c’est clair. Mais il ouvre le jeu en jouant les un-contre-un. Il n’attaque pas seulement de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. Il nous donne beaucoup de profondeur, il est rapide, il a plusieurs caractéristiques. Donc j’ai confiance en lui."