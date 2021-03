PSG-Barça: le film du match retour éprouvant des Parisiens

RMC Sport vous propose de revoir le film exclusif de l'affrontement intense entre le PSG et le Barça (1-1), mercredi soir lors du match retour des huitièmes de finale. Un duel où le but de Kylian Mbappé a fait un bien fou aux Parisiens mais pas autant que les nombreux arrêts de Keylor Navas face aux assauts soutenus de Lionel Messi et de ses partenaires.

Quatre ans après la terrible remontada, le PSG a bien cru vivre pareil enfer quand le Barça s'est rué à l'attaque lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Trois semaines après le récital en Catalogne, l'équipe de Mauricio Pochettino s'est fait peur et a craint un nouveau cauchemar mais a tenu bon (1-1).

Malgré les attaques incessantes de Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann, le club parisien a fait le dos rond pendant plus de 90 minutes. Pris à la gorge d'entrée, Paris s'est retrouvé sous pression et a eu chaud sur de nombreuses actions. Mais ce PSG a changé, a résisté.

>> Le parcours du PSG en Ligue des champions, c'est en exclusivité sur RMC Sport

Mbappé a montré la voie

Obligé de se contenter des miettes laissées par la grosse possession du Barça, Kylian Mbappé n'a eu de cesse d'hagranguer ses coéquipiers. Les images de RMC Sport et une caméra isolée sur le Français montrent ainsi comment il a demandé au bloc parisien de jouer plus haut.

C'est encore lui qui signale à l'arbitre Anthony Taylor la faute de Clément Lenglet sur Mauro Icardi. Le buteur français se charge ensuite lui-même de transformé le penalty obtenu par l'Argentin après intervention du VAR pour permettre au PSG de prendre les devants et de souffler un peu contre les Blaugranas.

Keylor Navas en mode super-héros

Sans un but exceptionel de Lionel Messi sur une frappe lointaine, le PSG aurait pu passer une soirée plus tranquille. Mais après le bijou de l'Argentin et la rapide égalisation barcelonais, Paris a encore joué à se faire peur. C'est alors que Keylor Navas a enfilé ses habits de lumière et son costume de super-héros. Déjà auteur de parades déterminantes sur une frappe de Dest ou un duel face à "Dembouz", le gardien costaricien a porté un rude coup aux espoirs du Barça juste avant la mi-temps.

En repoussant le penalty de Lionel Messi sur sa barre puis en le dédiant immédiatement à un Sergio Rico endeuillé, le gardien de 34 ans a montré pourquoi le PSG avait eu raison d'aller le chercher au Real Madrid en 2019. Héroique de bout en bout, le Sud-Américain a brillé et écoeuré un à un les attaquants catalans. Si le PSG a mis fin à sa triste série de trois éliminations consécutives face au Barça, c'est en grande partie grâce à lui. L'occasion de fermer définitivement le chapitre de la douloureuse remontada.