Barça: la probable élimination en Ligue des champions risque d'avoir de lourdes conséquences économiques

Quasiment éliminé de la Ligue des champions après son match nul contre l'Inter (3-3), le FC Barcelone, qui vient tout juste de redresser la barre sur le plan financier, pourrait se retrouver avec de nouveaux des ennuis sur le plan économique.

Si l'Inter bat Plzen à Giuseppe Meazza dans deux semaines, s'en sera terminé des espoirs du FC Barcelone en Ligue des champions. Au-delà du séisme sportif, avec une deuxième saison sans 8e de finale en C1, c'est un gouffre économique que pourrait traverser le FC Barcelone.

The Athletic rappelle que le Barça doit encore un total de 108M d'euros à Pjanic, Coutinho et Neto, mais aussi financer la rénovation du Camp Nou et payer 41 millions d'euros à Sixth Street pour les droits TV. Avec une élimination en phases de groupe de la Ligue des champions, il faudrait au Barça une victoire finale en Ligue Europa pour limiter les pertes, et même cela ne suffirait pas.

Un été qui laissait pourtant présager le meilleur

Après l'été 2022 mouvementé du Barça, entre les leviers financiers levés et l'attente générée par les nouvelles recrues stars comme Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé, toutes les lacunes clairement identifiées semblaient comblées, et seuls quelques détails restaient à régler. Le Barça avait tout pour se remettre sur les bons rails et permettre aux fans de grandes soirées européennes de Ligue des champions. Mais entre les choix douteux de Xavi - notamment celui de se priver de Frenkie De Jong au coup d'envoi de trois des quatre premiers matches de C1 -, un groupe difficile et les nombreuses blessures dans le secteur défensif (Koundé, Araujo, Christensen), le FC Barcelone s'est sabordé. Le club catalan est aujourd'hui aux portes de l'élimination et à l'aube de grandes difficultés économiques.

L'élimination précoce n'était dans aucun des schémas imaginés

D'après The Athletic, personne au club n'imaginait une élimination aussi précoce, et ce même après la défaite à Milan la semaine dernière. La possibilité d'un tel désastre n'aurait pas du tout été évoquée dimanche dernier lors de l'assemblée générale du club qui s'est tenue à la salle Auditori 1899 du Camp Nou. Laporta y aurait déclaré qu'"ensemble, nous avons sauvé le Barça", rappelant à tous comment le club avait été au bord de la faillite lorsqu'il a remplacé Josep Maria Bartomeu à la présidence en mars 2021.

"Le vote sur les comptes 2021-22 du club, qui affichait un excédent de 98 millions d'euros en raison de l'inclusion de 267 millions d'euros levés en vendant 10% des futurs droits TV de la Liga à Sixth Street, s'est déroulé facilement avec 548 voix pour, 43 contre, et 24 blancs", écrit le média britannique.

Le budget 2022-23 a également été voté à une énorme majorité des voix. Il a fallu l'intervention d'Eduardo Romeu, qui a admis la semaine dernière que "sans les revenus des leviers, l'année dernière, nous aurions perdu 106 millions d'euros, et cette année (la perte serait) 210 millions d'euros", pour remettre l'église au milieu du village. En bref, le FC Barcelone continue de vivre bien au-dessus de ses revenus: le total dépensé en salaires et indemnités de transfert a encore augmenté de 27% en 2022-2023.

Le principal problème du club blaugrana concerne les salaires des joueurs reportés des saisons passées (sous la présidence de Josep Maria Bartomeu) et qui sont maintenant dus. Frenkie De Jong, Marc Andre ter Stegen, Sergio Busquets, Gerard Pique et Jordi Alba, qui coûtent plus de 40 millions d'euros par an à leur club en ce moment. Deux d'entre-eux (Busquets et Piqué sont par ailleurs les grands artisans de la probable élimination précoce du Barça en C1.

Les Catalans condamnés à remporter la Ligue Europa ?

"La saison dernière, l'impact d'une élimination dans les groupes de la Ligue des champions était de 12 millions d'euros", a avoué Romeu la semaine dernière. "Nous comptions sur des revenus que nous n'obtenions pas, mais nous avons également économisé sur les coûts. Cette année, nous visons à gagner la Liga et à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions."

Sauf miracle, le FC Barcelone n'atteindra pas les quarts de finale de la Ligue des champions et va devoir se contenter des phases finales de la Ligue Europa. D'après le quotidien catalan Sport, seule une victoire finale en Ligue Europa permetttrait de minimiser les pertes, sans pour autant les compenser.

Le vainqueur de la C3 pourrait empocher un peu moins de 15 millions d'euros, ce qui ne représente même pas le montant d'une qualification en quart de finale de C1. Il faudrait ajouter à cela les revenus du coefficient UEFA et des droits TV. La différence entre le montant budgétisé pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions et le montant maximum (en montants fixes) auquel le Barça peut prétendre en Europa League s'il remporte la compétition serait de 5,3 millions d'euros, indique le quotidien régional.

Outre le volet économique, une victoire finale en Ligue Europa permettrait au Barça d'intégrer le chapeau 1 de la Ligue des champions pour la saison prochaine, et ainsi éviter d'entrée un gros poisson, comme le Bayern Munich par exemple.