Barça: Xavi "fâché, triste, enragé" après le nul qui condamne presque son équipe

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, accuse le coup après le match nul face à l’Inter milan (3-3) qui place son équipe au bord de l’élimination pour les huitièmes de finale. Il assume sa part de responsabilité.

Le Barça espère maintenant un miracle. Tenus en échec par l’Inter Milan (3-3) mercredi, les Catalans doivent remporter leurs deux derniers matchs et compter sur deux faux pas des Italiens pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils ont déjà frisé l’élimination avant le but égalisateur de Robert Lewandowski dans les arrêts de jeu. Mais ce scénario ne contente pas Xavi, abattu par ce résultat.

"Le premier but de l'Inter nous a mis un coup au mental, et le deuxième ne peut pas arriver à ce niveau de compétition, dans le football d'élite, a confié l’entraîneur à l’issue de la rencontre. On a montré de la foi, du caractère, de l'amour-propre jusqu'au bout. Cette compétition s'est montrée très cruelle envers nous: à Munich, avec notre manque de réalisme, à Milan, et aujourd'hui, avec nos erreurs."

"C'est à cause de nos erreurs, rien d'autre"

Un mauvais placement de Gerard Piqué sur le premier but et une perte de Sergio Busquets sur le deuxième ont dilapidé les bénéfices de l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé. Ila même fallu des parades à répétition de Marc-André ter Stegen pour éviter que l’aventure ne s’arrête dès mercredi. Malgré des chances infimes de qualification, Xavi n’y croit pas trop et redoute un retour en Ligue Europa comme la saison dernière.

"Même si on a mathématiquement encore une chance, ce n'est plus de notre ressort, souligne-t-il. On garde espoir, mais ce sera très difficile. Et c'est à cause de nos erreurs, rien d'autre. Notre première période a été très bonne, mais nos erreurs nous ont tués. C'est cruel, c'est dur."

Il n’accable pas ses joueurs et assume sa part de responsabilité. "Mais si la défense a commis des erreurs, cela signifie que c'est moi qui les ai commises, conclut-il. Si Piqué ou Busquets ou Pedri ou Dembélé se trompe, c'est moi qui me trompe. C'est ma responsabilité. En deuxième période, on n'est pas revenus avec le niveau d'attention suffisante. C'est une erreur de coaching. Quand tu fais un nul à la maison, avec des gens géniaux comme ce soir, c'est de ma faute. Aucun problème. Je suis fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé aussi."