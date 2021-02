Barça: "Le contrat de Messi? J’ai ri", avoue Rummenigge, président du Bayern

Favorable à un plafond salarial, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, reconnaît qu’il a souri en lisant les révélations de la presse espagnole concernant le contrat pharaonique de Lionel Messi.

Le contrat actuel de Lionel Messi a beaucoup fait parler en Catalogne, créant un début de polémique en Espagne quand les chiffres pharaoniques sont sortis dans la presse, dévoilés par le quotidien généraliste El Mundo. Le bail actuel de l’Argentin prévoit plus de 555 millions d’euros de revenu brut entre novembre 2017 et juin 2021. "J’ai ri… Je ne peux que le féliciter, car il a réussi à obtenir un contrat astronomique", a ironiquement commenté le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

Rummenigge veut revenir à "un modèle plus rationnel"

Le contrat de Messi, le "plus gros de l’histoire du sport", selon El Mundo, est symptomatique de la crise économique qui touche les clubs de football. "Le problème est de longue date, cela a commencé avec l’arrêt Bosman en 1996, a estimé Rummenigge. Puis, au cours de la décennie, nous nous sommes tous trompés, car nous avons dépensé de plus en plus pour les joueurs et les agents. La pandémie a montré que nous devons faire marche arrière et revenir à un modèle plus rationnel. J’espère que c’est possible, mais ce ne sera pas facile."

Ces révélations avaient fait sensation en Catalogne le mois dernier, le club concerné étant sérieusement endetté et en proie à des difficultés économiques sans précédent, qu’il affronte pour l’instant sans président (les élections ont été repoussées au 7 mars en raison de la pandémie). Et à cinq mois seulement de la fin du contrat de l’Argentin, d’ores et déjà libre de s’engager où il le souhaite. A Paris par exemple, que le Barça affronte ce mardi soir (21h) en huitième de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1).