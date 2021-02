Barça: Stoichkov défend Messi sur son énorme contrat

Hristo Stoichkov, ancienne gloire du Barça dans les années 90, a pris la défense de Lionel Messi après la divulgation des chiffres du contrat XXL de l’Argentin dans la presse espagnole.

La solidarité est de mise entre légendes du FC Barcelone. A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (mardi soir en direct sur RMC Sport), un joueur est au cœur de toutes les interrogations, Lionel Messi. S’il est revenu en grande forme à l’image de son doublé samedi contre Alavés (5-1) en Liga, l’Argentin, libre en juin prochain, suscite toujours autant d’interrogations sur son avenir. Les chiffres astronomiques de son contrat, révélés le 31 janvier par El Mundo, ont aussi cristallisé les tensions. Selon le média espagnol, l’Argentin a signé un contrat de plus de 555 millions d'euros lorsqu’il a prolongé en 2017. Des révélations qui n’ont pas plu au sextuple Ballon d’Or, lequel a engagé des poursuites judiciaires contre le journal espagnol.

"Ce n’est pas la faute de Messi"

Normal selon Hristo Stoitchkov. L’ancienne gloire du Barça dans les années 90 a pris la défense de Lionel Messi dimanche sur beIN Sports. "A mon époque, ça n’arrivait pas, on n’avait pas autant d’argent, a déclaré en rigolant le Ballon d’Or 1994 aujourd’hui âgé de 55 ans. Plus sérieusement, c’est un sujet super compliqué. Je ne dis pas que Messi ne peut pas toucher cet argent-là. Messi n’a jamais obligé personne à lui faire signer un contrat. Lorsque le directeur sportif ou le président lui présente un papier en disant : "Messi, tu vas toucher ça…" A la fin, tu additionnes et tu signes tout de suite. Pour moi, ce n’est pas la faute de Messi."

Stoitchkov et Messi en 2013 © AFP