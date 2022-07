Barça-PSG: Deniz Aytekin, l’arbitre de la remontada de 2017, arrête sa carrière internationale

Deniz Aytekin a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre internationale afin de pouvoir passer plus de temps auprès de ses proches. L’Allemand de 44 ans, connu pour avoir dirigé la remontada du Barça face au PSG, il y a cinq ans en Ligue des champions (6-1), continuera d’officier en Bundesliga.

Les supporters parisiens peuvent se rassurer, ils ne croiseront plus la route de Deniz Aytekin. L’arbitre de la célèbre remontada du Barça face au PSG (6-1) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Cinq ans et demi après la soirée inoubliable du Camp Nou, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (le 8 mars 2017). Une rencontre mythique lors de laquelle les sympathisants du club de la capitale accusent Aytekin d’avoir favoriser les Catalans.

L’officiel allemand, d’origine turque, a justifié son retrait sur le site de sa fédération, qui ne s’y attendait visiblement pas. "La raison principale, c’est que je veux passer plus de temps avec ma famille et mes amis, explique l’arbitre de 44 ans. Les voyages internationaux prennent trop de temps et sont physiquement exigeants. Le niveau de mes collègues allemands a également pesé dans ma décision. Nous avons de jeunes arbitres qui peuvent franchir une nouvelle étape sur la scène internationale et nous avons également de très bons arbitres expérimentés qui méritent de diriger des matchs internationaux."

"J’ai encore quelques années au plus haut niveau"

Élu meilleur arbitre cette année par la fédération allemande (pour la deuxième fois de sa carrière), Deniz Aytekin dirigeait des rencontres internationales depuis douze ans. Il a notamment officié lors de 21 matchs de Ligue des champions et 22 de Ligue Europa. En revanche, il n’a jamais arbitré lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde.

Le natif de Nuremberg, qui compte 199 matchs de Bundesliga, va désormais se contenter des compétitions locales. Sans franchir les frontières. "Si je reste en bonne santé, j’ai encore quelques années au plus haut niveau en Allemagne, estime-t-il. C’est une grande motivation. Je veux me concentrer sur la Bundesliga et les compétitions nationales, en faisant en sorte que mes prochaines années soient aussi réussies que possible".