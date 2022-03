Real-PSG: Madrid chambre Paris en parlant de remontada

Les Madrilènes ont battu le PSG mercredi soir (3-1) et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une victoire renversante, inattendue, qui a des airs de "remontada". Ce que les Madrilènes n’ont pas manqué de relever.

Une situation très favorable, une qualification pour les quarts de finale au bout des doigts et finalement, une déroute inattendue. C’est ce que le PSG avait vécu au Barça en mars 2017. Aucun supporter parisien n’a oublié cet événement et visiblement, le Real Madrid non plus.

>> Ligue des champions: revivez Real-PSG (3-1)

Après avoir renversé les Parisiens mercredi au Bernabeu en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1), les Espagnols n’ont pas manqué de rappeler cet épisode douloureux au PSG. "RE-MON-TA-DA", a tweeté le compte du Real sur Instagram juste après le coup de sifflet final.

Les Parisiens ont vécu une nouvelle soirée cauchemardesque mercredi. Vainqueurs 1-0 au match aller, ils étaient dans une situation favorable et d’autant plus après le but de Kylian Mbappé. Mais Karim Benzema, auteur d’un magnifique triplé, a détruit tous les espoirs des Parisiens, éliminés dès les 8e de finale. Comme en 2017.