Ligue des champions: la nomination d’Aytekin pour un rival du Barça interpelle la presse madrilène

La nomination de l’arbitre allemand Deniz Aytekin pour la rencontre entre le Benfica et le Dinamo Kiev, mercredi (21h) en Ligue des champions amuse la presse madrilène qui rappelle son passif avec le Barça, en lutte à distance avec le Benfica pour la qualification pour les huitièmes.

Le verdict des phases de poule de la Ligue des champions va tomber mardi et mercredi. Et il fera des malheureux, notamment dans le groupe E où le FC Barcelone et le Benfica vont se disputer la deuxième place à distance. Deuxième avec sept points, le Barça se déplace sur le terrain du Bayern Munich (21h), déjà qualifié et auteur d’un sans-faute. Les Catalans sont sous pression de Benfica, troisième à deux longueurs qui reçoit le Dynamo Kiev dans le même temps. Si les Portugais ne gagnent pas, les Catalans seront qualifiés.

La nomination de l’arbitre pour cette rencontre amuse la presse madrilène. L’Allemand Denis Aytekin a en effet été choisi. Et les médias n’ont pas oublié de rappeler son passif avec le FC Barcelone puisqu’il était aux commandes de la remontada, lors du fameux huitième de finale face au PSG (6-1) en 2017. Sa prestation ce soir-là avait été largement critiquée en raison de décisions très sévères contre les Parisiens.

Les médias madrilènes se pressent donc de rappeler que l’arbitre allemand a déjà fait les affaires du Barça par le passé. S’il n’a pas été officiellement sanctionné pour sa prestation lors de Barça-PSG, Aytekin n’a pas arbitré en Europe pendant "190 jours" après le match, rappelle ainsi Marca.

"Le polémique Aytekin croise de nouveau l'avenir du Barça", lance As

Pour As, le "polémique" Aytekin "croise de nouveau l’avenir du Barça". Pour le journal madrilène, il va "de nouveau jouer un rôle crucial sur le destin du Barça en Ligue des champions" avant de lister les erreurs commises lors de la remontada: "l'arbitre a sifflé un penalty controversé sur Luis Suárez, n'a pas indiqué celui de Mascherano sur Di María et a oublié l'expulsion du défenseur argentin".

La presse portugaise se montre plus mesurée sur le sujet en rappelant seulement les rencontres de Benfica dirigées par Aytekin. Ce ne sera pas le premier match de Ligue des champions dirigé par ce dernier depuis 2017. Il avait repris dès la saison suivante (trois matchs en 2017-2018). Il en a arbitré sept depuis mais plus aucun en phase finale.