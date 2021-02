Barça-PSG: Koeman demande aux arbitres de protéger des joueurs "comme Neymar et Messi"

A la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Barça et le PSG (21h, en direct sur RMC Sport 1), l’entraîneur des Catalans, Ronald Koeman, a été interrogé sur l’absence de Neymar, blessé. L’occasion pour le Néerlandais de réclamer la protection des artistes comme le Brésilien ou Lionel Messi.

A Barcelone, tout le monde ne se réjouit pas de l’absence de Neymar. La star du PSG est forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions mardi soir au Camp Nou (à 21h en direct sur RMC Sport1). Blessé aux adducteurs face à Caen en Coupe de France, l’attaquant parisien est out quatre semaines et pourrait aussi manquer le match retour le 10 mars. Si ce n’est pas une bonne nouvelle pour les vice-champions d’Europe, ni pour le Brésilien qui attendait ses retrouvailles avec ses anciens équipiers, Ronald Koeman a eu, lui aussi, un peu de compassion pour le Parisien lundi en conférence de presse.

"Le football reste un sport de contact"

"Je crois qu'il faut toujours protéger ce genre de joueurs comme Neymar, Messi ou Ronaldo parce qu'ils nous ont beaucoup fait profiter de leur talent, a déclaré l’entraîneur du Barça à la veille du choc. De ce point de vue les arbitres doivent les défendre mais dans le foot il y a des contacts et les joueurs le savent. Le football reste un sport de contact."

Et Koeman de poursuivre au sujet des absents côté parisien : "Pour toute équipe, c'est important que tout le monde soit disponible. Neymar et Di María représentent une perte importante pour Paris comme pour nous avec Ansu Fati, Coutinho, Araujo ou Sergi Roberto. Il faut vivre avec ces problèmes et avoir d'autres joueurs préparés. Je n'ai pas peur car nous faisons confiance à nos joueurs", conclut l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.