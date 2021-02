Barça-PSG : Kuipers au sifflet, souvenirs mitigés pour les Parisiens

Björn Kuipers (47 ans) arbitrera le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG. Avec le Néerlandais, les Parisiens ont tout connu, dont une qualification pour leur première finale de C1 en août.

Six mois après avoir officié lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le RB Leipzig (3-0), Björn Kuipers va retrouver Kylian Mbappé et ses coéquipiers mardi soir au Camp Nou pour le huitième de finale aller face au Barça.

L'expérimenté arbitre néerlandais (47 ans) sera au sifflet de sa 56e rencontre de Ligue des champions, le troisième total de l'histoire chez les hommes en noir derrière Kim Nielsen (57) et Felix Brych (61).

Compatriote du latéral gauche Mitchell Bakker, Kuipers ne rappelle pas que de bons souvenirs au PSG. En 2012-2013, il avait arbitré le quart de finale retour contre... le Barça (1-1), qui avait mis fin à la première campagne de Ligue des champions de l'ère QSI.

Un rouge pour Ibra, un clash avec Neymar

Deux ans plus tard, en 2015, il était au sifflet lors du célèbre Chelsea-PSG (2-2) qui avait vu les coéquipiers de Thiago Silva arracher leur billet pour les quarts de finale, à dix contre onze. Mais l'expulsion précoce de Zlatan Ibrahimovic pour une faute sur Oscar avait fait parler.

"Je me suis dit que l'arbitre ne savait pas ce qu'il faisait ou qu'il avait peut-être vu autre chose. Mais ça n'est pas le pire. Le pire, c'est quand j'ai vu tous les joueurs de Chelsea débouler lorsque j'ai reçu mon carton. J'ai eu l'impression d'avoir 11 bébés autour de moi", avait lâché le Suédois,

Trois ans plus tard, c'est Neymar qui s'en était pris à Kuipers, l'accusant de lui avoir "manqué de respect", après une discussion houleuse autour d'un penalty refusé à Bernat lors d'un match nul à Naples (1-1).

"L’arbitre a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû me dire. Je n’ai pas envie de répéter ce qu’il m’a dit. J'espère que les gens au-dessus de lui peuvent agir", avait demandé l'attaquant parisien.

En tout, le Néerlandais a arbitré cinq fois le PSG pour trois victoires et deux nuls du club de la capitale. Côté Barcelonais, les Catalans ont retrouvé Kuipers sur dix matches européens pour cinq victoires, quatre nuls et une défaite, contre le Celtic Glasgow (1-2) en novembre 2012.

Le natif d'Oldenzaal a également arbitré les Bleus en octobre 2020 lors de leur victoire face à la Croatie (2-1) en Ligue des nations et la finale de Ligue Europa perdue par l'OM contre l'Atlético Madrid (0-3) en mai 2018.