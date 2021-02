Barça-PSG: Pochettino a "l'intention de gagner" au Camp Nou

Face à un Barça en pleine forme, au Camp Nou, Mauricio Pochettino a néanmoins affirmé sur RMC Sport que le PSG allait jouer avec un état d'esprit conquérant pour remporter ce huitième de finale aller de Ligue des champions (à partir de 21h en exclusivité sur RMC Sport 1).

Le PSG n'est pas venu au Camp Nou à reculons. C'est le message envoyé par Mauricio Pochettino, à une heure du coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (21h en exclusivité sur RMC Sport 1). Au micro de RMC Sport, l'entraîneur argentin a tenu un discours conquérant, en assurant que ses joueurs allaient tout faire pour aller chercher l'adversaire et non pas sécuriser un score nul et vierge avant le retour au Parc des Princes (10 mars).

"Nous venons ici avec l'intention de gagner, même si on sait que le Barça est dans un bon moment avec d'immenses joueurs. C'est une équipe qui aspire à gagner la Ligue des champions comme nous. L'idée est d'essayer de marquer et de gagner", a d'abord déclaré Mauricio Pochettino.

Le PSG espère "faire reculer" le Barça

"Ça va être une bataille pour la possession. Si on fait reculer le Barça, on va les gêner. On les obligera à jouer plus défensivement", a ajouté le coach parisien, insistant encore sur l'appétence des deux adversaires pour la possession, qui sera peut-être la clé de ce match.

Interrogé enfin sur sa motivation personnelle, en tant qu'ancien entraîneur et joueur de l'Espanyol de Barcelone, le rival du Barça, Mauricio Pochettino a préféré botter en touche. "À vrai dire, je mets tout ça de côté, a-t-il répondu avec le sourire. On est très concentré sur le fait de gagner ce match pour nos supporters".