Ligue des champions en direct: Barcelone-PSG, enfin le grand jour

Le jour le plus long

Treiz heures d'attente, d'impatience, d'énervement pour les supporters parisiens et Catalans et à 21h, le coup d'envoi attendu depuis le 14 décembre dernier: le PSG se déplace sur la pelouse du Camp Nou pour la première fois depuis mars 2017 et le coup de poignard de Sergi Roberto parachevant l'improbable remontada. Un souvenir qui traîne encore dans toutes les têtes parisiennes et qu'il s'agira d'exorciser. Di'ci là, retrouvez toutes les infos compos, ambiance avec nos envoyés spéciaux sur place, et si, ce n'est pas déjà fait, abonnez vous à RMC Sport, diffuseur exclusif de ce Barcelone-PSG en Ligue des champions.