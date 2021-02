Barça-PSG: la compo parisienne avec Kean et Verratti

Pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça, ce mardi soir (21h en exclusivité sur RMC Sport 1), le PSG débute avec Moise Kean. L'attaquant italien a été préféré à Pablo Sarabia sur l'aile droite. Derrière Mauro Icardi en pointe, c'est bien Marco Verratti qui est aligné comme meneur de jeu avancé.

Pour le huitième de finale aller de Ligue des champions tant attendu face au FC Barcelone, ce mardi soir à partir de 21 heures, le PSG va démarrer avec le onze de départ en 4-2-3-1 qui était pressenti ces dernières heures. En l'absence de Neymar et d'Angel Di Maria, tous deux blessés depuis la semaine passée, Mauricio Pochettino n'avait de toute façon pas beaucoup d'options disponibles, crédibles et expérimentées.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Verratti en meneur de jeu avancé

Dans le secteur défensif, tout le monde est au rendez-vous, hormis Juan Bernat (blessé de longue date et absent de la liste de l'UEFA). Devant Keylor Navas, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont associés en défense centrale. Sur les flancs, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont titulaires. Dans l'entrejeu, Leandro Paredes, sous la menace d'une suspension, fait la paire avec Idrissa Gueye.

En attaque, Kylian Mbappé remplace Neymar à gauche. Au poste de meneur de jeu avancé, c'est bien Marco Verratti (aussi menacé d'une suspension) qui a été choisi. La présence de l'international italien était encore incertaine ce week-end, à cause de son coup reçu à Marseille.

Au rayon des doutes levés, Moise Kean a donc été préféré à Pablo Sarabia sur l'aile droite. Titularisé samedi à ce poste, contre Nice (victoire 2-1), l'attaquant italien a donc convaincu Mauricio Pochettino de le reconduire au détriment de l'Espagnol. Enfin, en pointe, Mauro Icardi est bien présent.

La compo du PSG:

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi

Remplaçants:

Rico, Letellier, Kehrer, Rafinha, Danilo, Sarabia, Diallo, Draxler, Bakker, Michut