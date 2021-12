Barça: une drôle de catastrophe pend au nez du club catalan

Contre le Bayern Munich, intraitable depuis le début de la saison, en Ligue des champions, le Barça risque l’élimination prématurée, ce qui ne lui est plus arrivé depuis plus de 20 ans.

Pour forcer le destin et entretenir un mince espoir, Xavi veut croire que son équipe est capable d’écrire l’histoire à Munich, un terrain où le Barça n’a jamais gagné. Mais l’historique récent des affrontements entre les deux équipes n’incite pas vraiment à l’optimisme (8-2, 3-0...). Et c’est bien une élimination catastrophique dès la phase de poules qui menace le club catalan. Une défaite contre le Bayern, conjuguée à une victoire du Benfica Lisbonne, et le Barça prendrait la porte prématurément.

Le Barça n’a pas été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions depuis plus de 20 ans. La dernière fois qu’un tel désastre s’est produit, c’était au début du millénaire, lors de la saison 2000-2001. Les Catalans avaient terminé à la troisième place du groupe H, derrière l’AC Milan et Leeds. Une telle déception aurait l’effet d’un cataclysme pour le club titré à cinq reprises dans la compétition en 26 participations (un record partagé avec le Real Madrid, rival en Espagne).

Éviter le double revers sportif et économique

Serait-il pour autant surprenant, sachant que le club catalan est en crise permanente depuis deux ans, et qu’il tarde à faire sa mue sans la génération dorée de Lionel Messi ? Pas vraiment. Pour Xavi, qui a débarqué avec l’ambition de faire souffler un vent nouveau, la soirée est lourde d’enjeux au-delà de son cas personnel. Outre la nécessité de préserver le prestige, il s’agira pour l’entraîneur catalan d’éviter un double revers sportif et économique qui priverait le Barça d’une forte somme d’argent.

Dans les objectifs financiers qu’il s’était fixés, le Barça avait tablé sur une participation aux quarts de finale de la Ligue des champions, censée lui rapporter environ 20 millions d’euros (9,6 millions d’euros pour sa participation à la C1, 10,6 millions pour les quarts). En cas d’élimination, seule une victoire en Ligue Europa, qui rapporterait près de 20 millions d’euros, permettrait au Barça de coller à ses prévisions budgétaires.