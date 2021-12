Liga: le Barça perd gros face au Betis, première défaite pour Xavi

Sans inspiration malgré une entrée en jeu convaincante d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’est incliné 1-0 face au Betis Séville samedi au Camp Nou lors de la 16eme journée de Liga. Une très mauvaise affaire pour Xavi qui concède sa première défaite sur le banc du Barça.

Coup d’arrêt pour le Barça. Après six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le FC Barcelone a chuté au Camp Nou face au Betis Séville 1-0, piégé en fin de match sur une contre-attaque conclue par Juanmi (83e). Xavi, qui était invaincu depuis son arrivée sur le banc des Blaugrana, essuie son premier revers.

Il s’agit déjà de la quatrième défaite pour les Catalans après 15 matchs disputés. Les partenaires de Clément Lenglet, titulaire samedi, avaient pourtant l’occasion de revenir à la hauteur de leurs adversaires du jour. Avec cette défaite, ils comptent désormais sept unités de retard sur le Betis, provisoirement troisième de Liga.

Dembélé a tout essayé

Il n’y a pas eu grand-chose à retenir d’une première période ennuyeuse marquée surtout par la sortie sur civière de Gavi, remplacé par Riqui Puig. Plus de peur que de mal a priori pour le Catalan, victime d’un choc à la tête et sorti par précaution. L’état de santé a été jugé rassurant par le staff médical et Gavi n’a pas eu besoin de rejoindre l’hôpital pour passer des examens supplémentaires, indiquait les médias catalans.

Le rythme est un peu plus soutenu après la pause, notamment après l’heure de jeu après l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé. Revenu d'une élongation à la cuisse gauche fin novembre, le champion du monde français (24 ans, 27 sélections) a rapidement apporté le danger dans la défense sévillane grâce à sa vitesse, sa percussion et ses multiples tentatives, souvent non cadrées. Malgré cet attaque-défense, le Barça s'est fait piéger par les Andalous sur un contre parfaitement mené et conclu par Juanmi (83e).