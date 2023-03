Barçagate: un rapport du sulfureux Negreira avait dénoncé les erreurs arbitrales lors de la remontada face au PSG

La fameuse "remontada" du FC Barcelone contre le PSG en 2017 (6-1) a été entachée de deux erreurs d'arbitrage, selon un ancien rapport commandé par le club catalan auprès du sulfureux José Maria Enriquez Negreira, au coeur d'un scandale judiciaire.

C'est un élément anecdotique, mais sans aucun doute agaçant pour les supporters parisiens, qui vient d'être révélé avec l'affaire Negreira qui secoue l'Espagne depuis plusieurs semaines. La justice espagnole a mis la main sur un rapport remis au FC Barcelone par l'ancien numéro deux de l'arbitrage espagnol José Maria Enriquez Negreira. Ce document analyse les décisions arbitrales de la fameuse remontada 6-1 contre le Paris Saint-Germain en 2017. Les conclusions sont formelles: pour l'ancien responsable espagnol, l'arbitre allemand Deniz Aytekin a bien commis deux erreurs défavorables au PSG lors de cette soirée de Ligue des champions au Camp Nou.

Consulté par l'agence de presse espagnole EFE, ce rapport est co-écrit par José Maria Enriquez Negreira et par son fils. Les deux hommes estiment que Deniz Aytekin aurait dû siffler penalty et infliger un carton rouge pour une faute de Javier Mascherano sur Angel Di Maria à la 84e minute. Ils considèrent aussi que le penalty accordé à Luis Suarez, et qui a fait passer le score à 5-1 à la 89e minute, n'aurait pas dû être accordé.

Il est aussi précisé que le penalty marqué par Lionel Messi à la 50e minute (3-0) était généreux. Le rapport note toutefois que le PSG aurait éventuellement pu être sanctionné d'un penalty pour un accrochage sur Neymar à la 33e minute. Le match avait mis un sérieux coup d'arrêt à la carrière internationale de Deniz Aytekin.

Sans lien avec l'UEFA

Ce pourquoi José Maria Enriquez Negreira est dans la tourmente avec le FC Barcelone n'a aucun lien avec la nomination des arbitres UEFA pour la Ligue des champions. L'ancien vice-président du comité technique arbitral espagnol est visé par une enquête pour avoir bénéficié de versements suspects de la part du Barça. Des paiements que le club catalan justifie par un mission de conseil, avec notamment la rédaction de rapports sur l'arbitrage.

Le 10 mars, le parquet de Barcelone a inculpé Jose Maria Enriquez Negreira, le FC Barcelone et ses anciens présidents (Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell) pour "corruption entre particuliers dans le secteur sportif", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce".