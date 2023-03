Barçagate: comment Negreira a justifié les versements du Barça auprès du fisc espagnol

Le quotidien El Pais a publié une partie du témoignage de Jose Maria Enriquez Negreira au fisc espagnol, datant d'octobre 2021, où il s'expliquait sur les paiements versés par le FC Barcelone à sa société d'arbitrage.

La déclaration au fisc espagnol, datant d'il y a un an et demi, de José Maria Enriquez Negreira, ressort. Le quotidien El Pais a publié une partie du témoignage de l'ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol, interrogé pour avoir reçu des versements FC Barcelone entre 2001 et 2018.

L'homme de 77 ans a nié avoir utilisé cet argent pour payer des arbitres en faveur du club catalan. Pour lui, son travail consistait à "aller regarder des matchs, personnellement ou par l'intermédiaire d'anciens arbitres, et être informé des raisons pour lesquelles des décisions étaient prises."

"Ce que le FC Barcelone voulait, c'était s'assurer qu'aucune décision ne soit prise contre le club, qu'il y ait une neutralité", a témoigné Negreira, pour qui, selon son hypothèse, les dirigeants barcelonais estimaient que leur club "était lésé" et que d'autres équipes "étaient favorisées".

Negreira a refusé de témoigner devant le parquet en raison de la maladie d'Alzheimer

Par ailleurs, Negreira a aussi indiqué aux enquêteurs qu'il devait s'assurer que les instances ne soient pas composées uniquement de Madrilènes et que le Barça "ait un interlocuteur". Au moins six fois par an, Negreira voyait ainsi les présidents du Barça, que ce soit Sandro Rosell puis Josep Maria Bartomeu, pour les informer d'éventuels intérêts ou désaccords entre la Ligue et la Fédération.

S'il a parlé au Trésor public, Negreira a néanmoins refusé de témoigner devant le parquet dans le cadre de l'enquête qui secoue le Barça. L'ancien vice-président du comité technique arbitral (CTA) de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018 a argué du fait qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Le CTA espagnol avait été démembré et restructuré en 2018 après un changement de présidence. Le Barça décidait alors de stopper les paiements pour la société de Negreira, qui avait perdu son poste. En février 2019, l'ancien dirigeant menaçait le club blaugrana de révéler un "scandale".