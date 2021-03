Bayern-Lazio: le joli but de Choupo-Moting en mode super sub

A peine entré en jeu à la place du premier buteur Robert Lewandowski, Eric-Maxim Choupo-Moting a doublé la mise pour le Bayern ce mercredi face à la Lazio, en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Tellement à l'aise dans cette double confrontation, le Bayern a pu octroyer un peu de repos à certains de ses cadres. Buteur sur penalty en première période, Robert Lewandowski a cédé sa place à la 71e minute du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et c'est son remplaçant Eric-Maxim Choupo-Moting qui a doublé la mise quelques instants plus tard.

Deux minutes lui ont suffi

Un vrai but d'attaquant. A peine sur le terrain, l'ancien joueur du PSG s'est retrouvé lancé dans la profondeur par David Alaba. Parfaitement placé dans le dos des défenseurs romains et pas du tout hors-jeu, l'international camerounais poursuit sa course et lobe légèrement le gardien adverse - au dessus duquel il s'offre un petit bond - pour trouver le chemin des filets. Façon super sub, deux minutes après son entrée.

Les joueurs bavarois, tenants du titre, n'ont pas tremblé dans ce match aller-retour, parfaitement placés à mi-chemin grâce à leur cinglant 4-1 infligé à la Lazio à l'aller. Robert Lewandowski a mis les siens devant au retour, en marquant sur penalty à la 33e minute, après une faute sur Leon Goretzka.