Bayern Munich: Nagelsmann bluffé par Lewandowski, "le meilleur attaquant du monde"

Le Bayern Munich s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions en étrillant le Benfica Lisbonne, mercredi à l’Allianz Arena (5-2). Robert Lewandowski, auteur d’un triplé, a encore été grandiose. De quoi impressionner son coach Julian Nagelsmann.

Ça paraît presque trop simple pour lui. Depuis le début de saison, Robert Lewandowski marche sur l’eau et empile les buts à une allure phénoménale. L’attaquant du Bayern Munich en a inscrit trois de plus face au Benfica Lisbonne, mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (5-2).

Un triplé qui a permis au club bavarois de sceller sa qualification en 8es de finale. Et de confirmer sa forme éblouissante, à l’image de son buteur polonais, auteur de 22 réalisations (et 2 passes décisives) en 16 rencontres (toutes compétitions confondues). De quoi bluffer son propre coach, Julian Nagelsmann, arrivé l’été dernier chez les champions d’Allemagne.

Lewandowski lui-même surpris par son rendement

"Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts, mais c’est vrai qu’il a montré sa force de caractère, salue l’entraîneur de 34 ans, qui n’a qu’un an de plus que son avant-centre. Il cherche tout le temps à marquer. C’est le meilleur attaquant du monde et il le restera encore longtemps."

L’international polonais (127 sélections, 72 buts), annoncé parmi les favoris au Ballon d’or 2021, semble lui-même surpris par son incroyable rendement. "Je n’avais jamais pensé qu’on pouvait jouer autant de matchs avec autant de buts et de passes décisives, a réagi Lewandowski sur Amazon Prime Vidéo. Au cours des vingt premières minutes, je n’ai pratiquement pas eu le ballon. Ce n’est pas si facile pour un attaquant de rester patient. Mais après le premier but, c’est toujours un peu plus facile…"