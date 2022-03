Bayern: "Nous avons envoyé un message", lance Neuer après le carton contre Salzbourg

Après la victoire 7-1 du Bayern Munich face au RB Salzbourg mardi en Ligue des champions, le gardien et capitaine bavarois Manuel Neuer s'est satisfait d'avoir "envoyé un message avec un point d'exclamation" au reste de l'Europe du foot.

Après avoir passé sept buts en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, les Bavarois peuvent assurément se permettre de fanfaronner. "Nous avons envoyé un message, avec un point d'exclamation", s'est réjoui Manuel Neuer après la victoire 7-1 du Bayern Munich contre le Red Bull Salzbourg, mardi soir.

"Nous avons bien commencé avec le penalty (de Robert Lewandowski, ndlr), nous sommes bien entrés dans le match. Nous sommes vraiment contents de notre prestation aujourd'hui, et évidemment ça nous laisse espérer que ça va continuer", a également déclaré, au micro d'Amazon, le gardien et capitaine de l'équipe munichoise.

"Montrer que le Bayern est une grande équipe"

Thomas Müller, auteur d'un doublé, a souligné l'importance de ce match après le nul 1-1 concédé à l'aller: "Tout le monde savait ce que ce match signifiait pour nous et pour la réussite de notre saison. Si nous étions sortis ce soir, nous aurions eu trois mois très tristes devant nous. Nous avons eu ce soir cette chance, que nous n'avions pas eu à l'aller à Salzbourg. Globalement, nous avons été meilleurs, notre ambition est toujours de jouer chaque match parfaitement".

"On avait à coeur de se rattraper un peu après le match aller", a déclaré de son côté Kinsgley Coman. "C'est dans ce genre de match, qu'il faut vraiment tout donner et montrer que le Bayern est une grande équipe", a ajouté l'international français sur beIN Sports.

Enfin, la réaction d'après-match de son compatriote Lucas Hernandez a rappelé que son entraîneur Julian Nagelsmann faisait l'objet de "beaucoup de critiques" pour les dernières prestations pas toujours convaincantes du champion d'Allemagne. "On venait d'une période pas très bonne, avec beaucoup de doutes, a-t-il confié. Mais on sait l'équipe qu'on a et on l'a montré sur le terrain. (...) On sait ce qu'on veut. Dans le vestiaire, on est très confiant. On a montré qu'on est toujours vivant, qu'on est le Bayern Munich".