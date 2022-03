Bayern-Salzbourg: le triplé express de Lewandowski, qui s'offre un record vieux de 26 ans

Robert Lewandowski a signé un triplé en 23 minutes de jeu ce mardi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Salzbourg, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. Après deux penalties transformés, le Polonais a profité d'une sortie ratée du gardien autrichien pour marquer dans le but vide.

Une machine, tout simplement. En manque total de réussite à l'aller, Robert Lewandowski a retrouvé son efficacité ce mardi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et Salzbourg.

Après un première tentative bien arrêtée par le gardien autrichien, le buteur s'est rapidement mis en évidence pour ôter une belle épine du pied de son équipe après le nul concédé à l'aller (1-1). En seulement 23 minutes (et onze d'intervalle), Robert Lewandowski a signé un triplé pour rendre la soirée du Bayern assez tranquille avec notamment deux penalties.

Le cauchemar de Wöber

Sur un centre de Kingsley Coman, Robert Lewandowski s'est fait faucher par Maximilian Wöber dans la surface. D'un contre-pied parfait, l'attaquant de 33 ans a ouvert le score (1-0, 12e).

Bis repetita quelques minutes plus tard lorsqu'une déviation de Leroy Sané lui a permis de récupérer le ballon à la limite de la surface. Une nouvelle fois fauché par Maximilian Wöber, Robert Lewandowski a d'abord cru devoir tirer un coup-franc. Mais le VAR et un nouveau coup de sifflet de Clément Turpin ont donné au serial buteur une nouvelle chance sur penalty. Opportunité que le Polonais n'a pas laissée passer, d'un nouveau contre-pied imparable (2-0, 21e).

Un triplé record pour Lewandowski

Et comme si cela ne suffisait pas, Robert Lewandowski ne s'est pas arrêté là. Après avoir provoqué et transformé deux penalties, l'ancien de Dortmund a profité d'une sortie totalement ratée de Philipp Köhn sur une ouverture en profondeur pour marquer dans le but vide et clore défitivement tout suspense lors de ce huitième retour de Ligue des champions (3-0, 23e).

En plus d'éviter un mauvais piège au Bayern face à Salzbourg, Robert Lewandowski s'est offert le triplé le plus rapide au coup d'envoi d'un match dans l'histoire de la Ligue des champions, dépassant Marco Simone avec Milan. Face à Rosenborg en 1996, l'attaquant italien avait inscrit un triplé en 24 minutes, une minute de plus que l'impressionnant Robert Lewandowski.