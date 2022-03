Bayern-Salzbourg: le festival des Munichois, avec huit buts marqués dont trois pour Lewandowski

Le Bayern Munich a écrasé Salzbourg (7-1) ce mardi lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions (1-1 à l'aller). Robert Lewandowski a inscrit un triplé en première période alors que Thomas Muller a signé un doublé. Serge Gnabry et Leroy Sané ont aussi marqué pour envoyer le club bavarois en quart de finale.

Obligé de s'imposer pour se qualifier après le nul concédé en Autriche (1-1), le Bayern Munich a sorti un très gros match contre Salzbourg ce mardi lors du match retour des huitième de finale de Ligue des champions.

Porté notamment par un triplé de Robert Lewandowski et un doublé de Thomas Muller, le club bavarois l'a tranquillement emporté (7-1) et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition continentale.

>> Bayern-Salzbourg (7-1)

Lewandowski lance le Bayern…

Après un début de match très rythmé de part et d’autre, Robert Lewandowski a été le premier à s’illustrer après seulement une minute de jeu. Mais la frappe du Polonais a magnifiquement été arrêtée par Philipp Köhn. Presque aussitôt, l’Argentin Nicolas Capaldo s’est offert une superbe occasion sur un contre. Mais un retour exceptionnel de Kingsley Coman a permis de dévier la tentative du milieu de Salzbourg. Le club autrichien a probablement laissé passer sa principale chance de faire douter le Bayern.

Robert Lewandowski s’est ensuite chargé de remettre de l’ordre dans la maison bavaroise. Sur un centre de Kingsley Coman venu de la gauche, le buteur de 33 ans a signé un fabuleux contrôle de la semelle pour se retourner et seul un tacle non-maîtrisé de Maximilian Wöber, offrant un penalty au Polonais. Sans trembler l’attaquant du Bayern a transformé d’un contre-pied parfait (1-0, 12e).

…puis tue le match en onze minutes

Bis repetita quelques minutes plus tard. Maximilian Wöber a mis trop d’impact au duel sur Robert Lewandowski. Si Clément Turpin a d’abord sifflé un coup-franc, l’intervention du VAR a finalement abouti à un deuxième penalty en faveur du Bayern. Et là encore, le Polonais a pris Philipp Köhn à contre-pied (2-0, 21e).

Après une action confuse à base de tête ratée et de contres favorables, Robert Lewandowski a profité d'une sortie totalement ratée de Philipp Köhn pour inscrire sa troisième réalisation du match. Si son contre a atterri sur le poteau, le Polonais a conclu dans le but vide et ainsi atteindre le cap des 85 pions en Ligue des champions.

Avec un triplé en 23 minutes, l’attaquant de 33 ans s'est offert le triplé le plus rapide après le coup d'envoi d'un match dans l'histoire de la C1. L’ancien de Dortmund a effacé la précédente marque établie par Marco Simone avec l’AC Milan.

L’Italien avait mis 24 minutes, soit une de plus que "Lewy", pour inscrire trois buts contre Rosenborg en 1996. En un éclair, Robert Lewandowski a envoyé aux oubliettes un record vieux de 26 ans.

Gnabry, Sané et Muller finissent le travail

Avec le triplé de son buteur polonais, le Bayern ne craignait plus grand-chose devant son public de l’Allianz Arena face à Salzbourg. Mais comme pour laver l’affront du match nul concédé à l’aller et faire taire les récentes critiques, l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann n’a pas levé le pied.

Trouvé par Kingsley Coman, Serge Gnabry a corsé l’addition juste après la demi-heure de jeu d’un plat du pied où la faute de main de Philipp Köhn l’a semble-t-il bien aidé (4-0, 31e).

Serge Gnabry, Thomas Muller et Kingsley Coman avec le Bayern contre Salzbourg, le 8 mars 2022 © AFP

Au retour des vestiaires, le Bayern n’était toujours pas rassasié et a continué d’attaquer. Avec 71% de possession du ballon, la domination des locaux a été totale. Servi à l’entrée de la surface par Leroy Sané, Thomas Muller a profité du marquage bien trop lâche de la défense autrichienne pour se retourner et marquer d’une frappe puissante dans le petit filet (5-0, 54e).

La mine marquée par l’espoir danois de 18 ans Maurits Kjærgaard a seulement permis à Salzbourg de sauver l’honneur (5-1, 70e) mais le dernier mot est bien revenu au Bayern Munich. Le vétéran allemand a inscrit son second de ce match dans les dernières minutes (6-1, 83e) avant de voir Leroy Sané clore la marque dans la foulée (7-1, 86e).

Décevant à l’aller en Autriche, le Bayern s’est repris de manière magistrale ce mardi. Premier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club bavarois a surtout envoyé un signal très clair à ses rivaux européens. Munich fait bien partie des favoris à la victoire finale le 28 mai prochain au Stade de France.