Bayern: positifs au Covid, Müller et Kimmich forfait face à Plzen en Ligue des champions

Le Bayern devra composer sans Thomas Müller ni Joshua Kimmich face aux Tchèques de Plzen mardi (18h45) en Ligue des champions. Les deux joueurs allemands ont été testés positifs au Covid-19 annonce le club bavarois ce samedi.

Les internationaux allemands du Bayern Munich Thomas Müller et Joshua Kimmich ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi le club bavarois, et seront ainsi absents lors du match de Ligue des champions contre les Tchèques de Plzen mardi. "Joshua Kimmich et Thomas Müller ont été testés positifs au Covid-19 ce samedi. Les deux joueurs n'ont pas de symptômes, ils vont bien. Kimmich et Müller se trouvent à l'isolement à domicile", a indiqué le Bayern Munich dans un communiqué.

Des doutes pour le Klassiker face à Dortmund

Les Munichois, vainqueurs du Bayer Leverkusen (4-0) vendredi soir à l'Allianz Arena, reçoivent les Tchèques de Plzen mardi (18h45) pour la 3e journée de la phase de groupes de la C1 et l'entraîneur Julian Nagelsmann devra faire sans Kimmich et Müller. En Bavière, la quarantaine peut être levée au bout de cinq jours si la personne testée positive est restée 48 heures sans symptôme. La présence de Kimmich et Müller pour le Klassiker au Westfalenstadion contre le Borussia Dortmund samedi prochain (18h30) est ainsi incertaine, puisqu'ils ne pourront sortir de l'isolement au mieux que jeudi.