Bundesliga: sans pitié pour Leverkusen, le Bayern se reprend avec la manière

En difficulté lors de ses dernières sorties en championnat, le Bayern Munich s’est ressaisi en dominant très largement le Bayer Leverkusen (4-0), grâce notamment à un excellent Jamal Musiala.

Accroché et méconnaissable lors de ses récentes sorties en Bundesliga, le Bayern Munich a enfin retrouvé un rythme digne de son standing. Ce vendredi, le champion d’Allemagne en titre s’est très largement imposé face à un Bayer Leverkusen faiblard (4-0), s’évitant ainsi de sombrer dans la crise. Pour l’emporter, il s’en est une nouvelle fois remis à sa pépite Jamal Musiala, buteur, double passeur décisif et hyperactif sur le terrain.

Il n’y aura jamais vraiment eu de suspense dans ce match, comptant pour la huitième journée de championnat. Les Bavarois ont en effet ouvert le score très tôt, dès la troisième minute, par l’intermédiaire de Leroy Sané. Servi par un centre en retrait de Musiala, l’attaquant allemand a vu son tir des six mètres dévié par un genou adverse arriver tranquillement au fond des filets (1-0, 3e). Un quart d’heure plus tard, c’était au tour du passeur de s’offrir son quatrième but de la saison, à la conclusion d’une belle combinaison avec Thomas Müller (2-0, 17e).

Mané libéré

Le regain de forme du Bayern, en progrès dans le jeu, a aussi permis à Sadio Mané, dans un creux depuis quelques semaines, de retrouver le sourire. Recrue star du club cet été, en provenance de Liverpool, le Sénégalais n’avait toujours pas marqué en septembre: l’anomalie a été réparée d’une frappe à ras de terre du gauche, de l’entrée de la surface (3-0, 39e), sur un nouveau service de Musiala. En fin de match, c’est l’inévitable Thomas Müller qui est venu parachever le succès des siens, profitant d’une glissade malencontreuse de Lukas Hradecky, le gardien de Leverkusen (4-0, 84e).

Alors qu’il restait sur trois nuls, face au Borussia Mönchengladbach (1-1), à l’Union Berlin (1-1) et à Stuttgart (2-2), et une humiliante défaite à Augsbourg (1-0), les joueurs de Julian Nagelsmann semblent désormais avoir repris leur marche en avant. Ils n’ont toutefois pas récupéré leur fauteuil de leader, toujours occupé par l’Union Berlin, avec deux points d’avance et un match en moins. Mais ils peuvent aborder leur match de Ligue des Champions face au Viktoria Plzen, mardi, avec l’esprit plus léger.