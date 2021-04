Bayern-PSG: bien aidé par Neuer, Mbappé ouvre le score après trois minutes

Bien trouvé par Neymar, Kylian Mbappé a profité d'une erreur de Manuel Neuer pour ouvrir le score ce mercredi lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (en exclusivité sur RMC Sport).

La connexion Neymar-Mbappé fait déjà des misères à la défense allemande. Décalé par le Brésilien, le champion du monde français a ouvert le score ce mercredi lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (en exclusivité sur RMC Sport). Mbappé a eu un peu de réussite sur ce but puisque Manuel Neuer, habituellement si efficace, s’est manqué.

Neuer s'est manqué

Les mains savonneuses, il s’est totalement raté. Un cadeau pour les Parisiens, devant au score dès la troisième minute de jeu. Sous la neige munichoise, les joueurs de Mauricio Pochettino ont eu chaud quelques instants auparavant lorsque d’Eric Maxim Choupo-Moting a trouvé la barre transversale de Keylor Navas de la tête.

C'est le septième but de Mbappé cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un but inscrit à l'extérieur, critère très important en vue du quart de finale retour programmé mardi prochain au Parc des Princes.

