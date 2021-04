Bayern-PSG: "Ce n’est pas le moment de pleurnicher", lance Herrera

Le PSG doit composer avec un effectif amoindri pour son déplacement dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais Ander Herrera estime que les Parisiens ont les arguments pour bousculer les champions d’Europe, privés de Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

Le PSG a bien cru être épargné cette fois. Mais finalement, les mauvaises habitudes ont ressurgi lors des derniers jours. A l’heure d’aller défier le Bayern Munich, ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Paris ne peut pas compter sur tous ses meilleurs atouts. Comme (trop) souvent lors des grands rendez-vous de Ligue des champions. Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont contracté le Covid-19 au cours de leur séjour en équipe d’Italie. Mauro Icardi, Juan Bernat et Layvin Kurzawa sont toujours à l’infirmerie, alors que Leandro Paredes est suspendu. Ces cinq joueurs étaient titulaires lors de la démonstration au Camp Nou face au Barça, mi-février, en 8e de finale retour (4-1).

Mauricio Pochettino va devoir modifier ses plans pour les remplacer. En face, les champions d’Allemagne évolueront eux aussi sans Robert Lewandowski (touché au genou) et Serge Gnabry (positif au Covid-19). "On ne doit pas trop penser au fait qu’ils ont des absents ou non. De notre côté non plus, estime Ander Herrera, interrogé sur Europe 1. Ce n’est pas le moment de pleurnicher. On doit être optimiste et concentré pour essayer de gagner."

"Je ne pense pas à une revanche"

Face aux partenaires de Kingsley Coman, qui les ont privés du titre suprême l’été dernier à Lisbonne, les Parisiens ont l’occasion de prendre leur revanche. Même si Herrera ne veut pas l’aborder ainsi. "Quand je joue contre une équipe qui m’a déjà battu, je ne pense pas à une revanche. Ce n’est pas la meilleure manière de préparer un match", assure le milieu de terrain espagnol.

Pour bousculer la meilleure d’Europe, Paris aura besoin de ses stars à leur meilleur niveau. A commencer par Neymar et Kylian Mbappé, très attendus lors de ce choc au sommet. "Bien sûr, puisque ce sont les meilleurs du monde, appuie Herrera. Navas a gagné trois fois la Ligue des champions (avec le Real Madrid, ndlr). Di Maria a l’habitude de ces matchs. Ce sont des éléments importants de l’équipe mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité uniquement sur certains joueurs".