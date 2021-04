Bayern-PSG: Pochettino défend Neymar, "il ne méritait pas le carton rouge"

Neymar n’aurait pas dû être expulsé contre Lille, selon son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a défendu, tout comme Marquinhos, le comportement de la star brésilienne sur le terrain.

Dans l’esprit de Mauricio Pochettino, la titularisation de Neymar face à Lille (0-1), en Ligue 1, répondait à la nécessité pour le Brésilien de retrouver des jambes et des sensations, lui qui connaît une nouvelle saison hachée par les blessures à Paris. Et ce ne fut pas loin d'être catastrophique du début à la fin, la mauvaise prestation du Brésilien passant même au second plan à la suite de son exclusion méritée en fin de match, consécutive à plusieurs gestes d’humeur.

De retour comme titulaire après deux mois d’absence, Neymar a été rattrapé par ses émotions, comme trop souvent lorsqu’il passe à côté de son match. "Il a recommencé à jouer après six semaines, il était très excité de jouer et bien sûr, c'est un joueur très émotionnel, il aime jouer, il aime se battre. C’est un grand compétiteur, il ne méritait pas le carton rouge. Il a été expulsé pour d’autres raisons", a estimé Mauricio Pochettino, ce mardi.

Pochettino: "Il sait comment gérer cela"

"Ney, je le connais depuis des années, on sait que c'est un joueur très compétiteur. Si on regarde bien l'action il a reçu une faute, il est venu chercher le ballon, il a mis beaucoup d'engagement…", l’avait défendu Marquinhos quelques instants plus tôt, à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions (mercredi à 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1), que le PSG disputera sur le terrain du Bayern Munich. Un choc pour lequel le Brésilien sera prié de retrouver un peu de sang froid.

D'autant que la dispute avec Tiago Djalo, expulsé en même temps que lui, dans la foulée de leur accrochage sur le terrain, ne s'est pas limitée au seul rectangle vert de la pelouse. Elle s’est au contraire poursuivie dans le couloir menant aux vestiaires, Neymar, bouillant, affichant un comportement toujours plus menaçant à l’encontre de son adversaire.

"Il sait comment gérer cela, a tenu à dédramatiser Pochettino, en conférence de presse. J'espère que demain (mardi) tout ira bien et que nous pourrons faire un très bon match en quart de finale, car nous devons être très cohérents et solides dans nos performances, et j'espère que toute l'équipe pourra montrer la performance que nous souhaitons."