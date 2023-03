Bayern-PSG: déjà un problème Cancelo à Munich avant le choc ?

Selon Sky Sport Allemagne, Joao Cancelo ne serait pas satisfait de son utilisation au Bayern Munich. Le latéral portugais, prêté avec option d’achat par Manchester City cet hiver, souhaiterait jouer davantage. Julian Nagelsmann ne devrait pas le titulariser face au PSG, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

C’est l’un des gros coups du dernier mercato d’hiver. Le Bayern Munich est parvenu à récupérer Joao Cancelo dans le money time, en profitant de sa brouille avec Pep Guardiola à Manchester City. Mais un gros mois après son arrivée en Bavière, le latéral droit, prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat estimée à 70 millions d’euros, ne serait pas satisfait de sa situation.

Selon Sky Sport Allemagne, l’international portugais (41 sélections, 7 buts) souhaiterait avoir plus de temps de jeu chez les champions d’Allemagne. Depuis sa signature, Joao Cancelo a disputé six matchs avec le Bayern (toutes compétitions confondues). Aucun dans son intégralité.

Nagelsmann juge Stanisic plus fiable défensivement

Après un baptême séduisant dans l’antre de Mayence en Coupe d’Allemagne (0-4), ponctué d'une passe décisive, le défenseur de 28 ans a été aligné en Bundesliga à Wolfsbourg (2-4, encore une passe décisive), contre Bochum (3-0) et à Mönchengladbach (3-2). Mais Julian Nagelsmann l’a ensuite lancé seulement en fin de match contre l’Union Berlin (3-0), avant de le laisser sur le banc samedi à Stuttgart (1-2). De quoi vexer Cancelo, qui ne devrait pas débuter face au PSG, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Lors du match aller (0-1), le Lusitanien avait été sorti dès la pause au Parc des Princes, après une première période décevante.

Pour ces retrouvailles face aux coéquipiers de Kylian Mbappé, son entraîneur devrait miser sur Josip Stanisic. Le Croate de 22 ans, formé au Bayern, serait jugé plus fiable défensivement. Vanté pour implication à l’entraînement, il possède également un profil plus compatible avec le 3-4-2-1 de Nagelsmann. Le coach allemand l’a rappelé devant la presse, en expliquant que Joao Cancelo n’a jamais fait partie d’une défense à trois chez les Citizens et qu’il n’a pas l’habitude de participer à la construction du jeu en évoluant axe droit.

"En tant que joueur du Bayern, il faut se déchirer"

"Le problème, c’est que Cancelo ne semble pas pouvoir jouer un rôle de défenseur central latéral dans un système à trois derrière, observe Lothar Matthäus, l’ancien taulier du Bayern, dans son édito pour Sky Sport Allemagne. Je ne sais pas si l'humeur du Portugais se serait améliorée s'il avait pu jouer les dix dernières minutes à Stuttgart, mais il est de toute façon déjà vexé. Je suppose que Cancelo a eu le sentiment qu'il allait jouer lors des discussions avant le prêt de Manchester. Sinon, il ne serait pas venu. Je doute que l’entraîneur puisse changer l'état d'esprit de ce joueur en quelque chose de positif."

"Je pense que le club voulait doubler chaque poste et ne pas prendre de risques pour les grands objectifs de la saison, poursuit le Ballon d’or 1990. Je peux comprendre la déception de toute personne qui n'a pas été alignée pendant plusieurs semaines. Mais en tant que joueur du Bayern Munich, il faut se déchirer sur le terrain. Peu importe qu’on joue dès la première seconde ou qu'on entre en jeu à la 89e. Tout le monde est important et peut faire la différence".