PSG: "La blessure de Neymar? Une chance incroyable pour Galtier", estime Dugarry

Lors de son passage dans Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Christophe Dugarry a réagi à l’annonce de la fin de saison de Neymar, qui va se faire opérer de la cheville droite. Et l’ancien attaquant des Bleus, de retour comme consultant sur notre antenne, estime que c’est une bonne nouvelle pour le PSG.

Paris va devoir composer sans Neymar jusqu’à la fin de la saison. Le n°10 brésilien, qui souffre de la cheville droite, va subir une "opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive", a annoncé le PSG, en précisant qu’il ne reprendrait pas l’entraînement collectif avant trois à quatre mois. Selon Christophe Dugarry, de retour sur RMC, cette longue indisponibilité de la star de 31 ans va faciliter les affaires du club parisien.

"Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé, a réagi "Duga" ce lundi lors de son passage dans Rothen s’enflamme sur RMC. Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant. Avec un PSG qui va jouer un peu plus bas et en contre-attaque. Cette équipe n’est pas capable d’avoir de la maîtrise parce qu’à la perte du ballon, les trois de devant ne défendent pas et ils se retrouvent en danger. Ils concèdent beaucoup trop d’occasions."

"Je ne veux plus le voir sur le terrain"

Au-delà de sa blessure actuelle, Christophe Dugarry explique avoir saturé avec Neymar: "Je ne peux plus le voir. Je n’y arrive plus. Je le trouve insupportable dans ses dribbles, dans son attitude. Je ne veux plus le voir sur le terrain. Il me fatigue."

Le champion du monde 1998 reconnaît tout de même que Paris aura du mal à compenser l’absence du meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé) à cause du manque de profondeur de son effectif: "Le problème, c’est qu’il n’y a pas grand monde derrière Neymar. Ekitike montre que pour l’instant il n’y pas le niveau. Les autres joueurs offensifs sont moyens. Le PSG court toujours après son effectif qui est mal équilibré et qui n’est pas bon."