Bayern-PSG: Flick se méfie "des joueurs hors norme" parisiens

Hansi Flick, le manager du Bayern Munich, veut oublier le passé avant d’affronter le quart de finale aller de la Ligue des champions face au PSG, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1), huit mois après la victoire bavaroise en finale.

En huit mois, les choses ont changé. Même pour Hansi Flick. L’entraîneur du Bayern Munich ne veut pas penser à la victoire du Bayern face au PSG (1-0) en finale de la dernière Ligue des champions, avant les retrouvailles entre les deux équipes, ce mercredi lors du quart de finale aller (21h, sur RMC Sport 1). Le technicien allemand se méfie plus que jamais des individualités parisiennes, qui ont tant fait souffrir le Barça au tour précédent (victoire 4-1 au Camp Nou, 1-1 au retour).

"Une équipe qu’on prend plaisir à regarder"

"Tout le monde a vu les qualités du PSG contre Barcelone, rappelle Flick au micro de RMC Sport. Ils ont une grande charnière avec Marquinhos et Kimpembe, et devant avec Neymar, Mbappé, Di Maria et Kean… Ce sont d’excellents joueurs, des joueurs hors-norme. Chacun peut faire la différence. Ils savent faire les bons choix, amènent de la qualité offensive, ils mettent du rythme et ils ont une bonne technique. C’est une équipe qu’on prend plaisir à regarder. J’espère que ce seront deux grands matchs."

"C’est anecdotique qu’on soit les tenants du titre, poursuit-il. C’est une nouvelle Ligue des champions, c’est un nouveau titre à aller conquérir. Nous voulons toujours remporter la Ligue des champions."

Nommé sur le banc bavarois en novembre 2019, Flick collectionne les titres depuis. En 2020, il a signé un sextuplé historique avec le Bayern vainqueur de la Bundesliga, de la Ligue des champions, le Coupe d’Allemagne, de la supercoupe d’Allemagne, de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des clubs. Il vise un nouveau sacre en Ligue des champions mais devra se passer de Robert Lewandowski et Serge Gnabry lors du match aller face aux Parisiens.