Bayern-PSG: Flick apprécie Kouassi, "un jeune joueur très doué"

Hansi Flick a dit tout le bien qu’il pense du jeune Tanguy Kouassi, formé au PSG et passé professionnel avec les Munichois. Bien qu’il n’ait quasiment pas joué cette saison, la faute à des blessures, l’entraîneur du Bayern a décelé chez la pépite un très fort potentiel.

Difficile à ce jour d’affirmer si, oui ou non, Tanguy Kouassi a fait le bon choix en rejoignant le Bayern Munich il y a neuf mois. Car depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain, pour signer son premier contrat professionnel en Bavière, le jeune défenseur polyvalent a très peu joué. Seulement 21 minutes. Non pas que le club se soit rétracté, bien au contraire, mais le joueur a été victime d’un claquage tendineux, suivi d’une déchirure musculaire, sans compter le Covid-19 contracté ces derniers mois.

Flick: "Je pense qu'il a beaucoup de potentiel"

Malgré ces nombreux coups du sort, on estime au Bayern Munich que le joueur de 18 ans se développe bien. Kouassi lui-même est heureux en Bavière comme il l'a confié à d'anciens coéquipiers. L’entraîneur allemand a l’intention de lui donner sa chance à l’avenir, une fois qu’il sera remis sur pied. "Tanguy Kouassi n'a presque pas joué pendant six mois à cause de problèmes musculaires, a rappelé Hansi Flick, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions contre le PSG (mercredi à 21h). Cela fait à peine dix jours qu'il a rejoint l'équipe et que l'on peut se faire une impression. C'est un jeune joueur très doué. Et nous espérons tous qu'il montrera, sans blessures, ses qualités chez nous. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Il faut que nous le rendions apte à jouer les prochaines années sans blessure."

