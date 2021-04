Bayern-PSG: les arrêts et le nouveau match XXL de Navas en vidéo

Le PSG s'est imposé ce mercredi sur le terrain du Bayern en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-2). Grâce à un doublé de Mbappé, mais aussi aux arrêts de Navas. La preuve en vidéo, et en stats.

Il avait dégoûté Dembélé, Messi, Griezmann et les autres, il a remis ça ce mercredi face à Müller et sa bande. Déjà monstrueux il y a quelques semaines lors du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Barça (1-1), Keylor Navas a de nouveau sorti une prestation XXL ce mercredi soir contre le Bayern en quart de finale aller (victoire 3-2). Comme d'habitude, serait-on tenté de dire.

Si le champion d'Allemagne n'a mis que deux buts en tirant 31 fois, ce n'est pas seulement dû à un manque d'adresse. C'est aussi parce qu'il est tombé sur un phénomène.

Une référence dans la compétition

Pour le Costaricien, le match a d'abord commencé avec un peu de réussite, quand à la 2e, la tête de Choupo-Moting s'est écrasée sur sa barre transversale. La suite n'est que talent... et réflexes. Devant Müller (10e), Goretzka (19e), Pavard (20e), Alaba (53e), ou Choupo (69e).

Au total, Keylor Navas - impuissant sur les deux buts - a donc sorti dix arrêts sur les douze tirs cadrés du Bayern. Depuis qu'Opta enregistre les données de la Ligue des champions (2003-2004), aucun gardien n'a fait mieux dans un quart de finale. Seul Manuel Neuer en a fait autant, contre le Real Madrid en 2017.

Statistiques toujours, c'est aussi la première fois qu'un gardien enchaîne neuf arrêts ou plus lors de deux matchs de suite en C1 depuis 2012-2013 et le retour de Paris dans la compétition.