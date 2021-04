Bayern-PSG: Mbappé remet Paris devant au bout d'une contre-attaque magistrale

Sur une contre-attaque parfaitement menée, Kylian Mbappé est venu redonner l'avantage au PSG ce mercredi face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Match totalement fou à l’Allianz Arena. Repris 2-2 après avoir mené 2-0, le PSG est parvenu à rebasculer en tête ce mercredi face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Déjà auteur de l’ouverture du score, après trois minutes de jeu, Kylian Mbappé s’est offert un doublé au cours de la seconde période (68e). Trouvé côté gauche par Di Maria, l’ancien Monégasque a accéléré avant de fixer Jérôme Boateng. Il a pris le temps de lever les yeux et s’est appliqué pour fusiller Manuel Neuer d’une frappe sèche du pied droit à ras de terre.

Plein de sang-froid

Un contre superbement négocié et une énorme bouffée d’oxygène pour les Parisiens, qui pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant deux buts dans la première demi-heure grâce à Mbappé, donc, et Marquinhos. Mais Eric Maxim Choupo-Moting a relancé le suspense, puis Thomas Müller a égalisé pour les siens. Avant ce bijou de Mbappé, plein de sang-froid et d’efficacité. Très attendu après son match décevant face à Lille (0-1) le week-end dernier, Mbappé a parfaitement répondu présent en Allemagne.

Le deuxième but personnel de Mbappé. © RMC Sport

