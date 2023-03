Bayern-PSG: Nuno Mendes affiche ses grandes ambitions avec Paris

Avant de défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena, ce mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Nuno Mendes exprime son envie de marquer les esprits avec le PSG. Le latéral portugais de 20 ans annonce vouloir "gagner toutes les compétitions".

Le dernier mercato estival du PSG a été manqué dans les grandes largeurs. Mais une opération échappe tout de même aux critiques: la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes (38 millions d’euros). Depuis son arrivée, l’ancien latéral du Sporting Portugal, prêté durant sa première saison, a séduit tout le monde dans la capitale. A 20 ans, il s’affirme comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète à son poste. Avec sa vitesse, son explosivité et sa justesse technique, l’international portugais (18 sélections) est devenu un élément incontournable chez les champions de France.

Un statut qu’il savoure pleinement. "J’ai toujours dit à mon agent que j’aimerais jouer pour le PSG, confie-t-il dans une interview accordée à One Football. C’était un grand changement quand je suis arrivé ici. Les joueurs réfléchissent très vite. Ils jouent en une ou deux touches. C’est du foot simple, les joueurs sont top."

"J’ai beaucoup de temps pour évoluer"

En un an et demi à Paris, Nuno Mendes a déjà effectué des progrès importants. "J’ai évolué défensivement et c’est ce que j’ai l’intention de continuer à faire. Neymar, Messi, Mbappé, ce sont des joueurs qui dans un face à face peuvent vous dépasser très facilement. Les affronter à l’entraînement me permet de m’améliorer chaque jour." Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, qui va défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), le natif de Lisbonne a de grandes ambitions personnelles.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Bayern-PSG en Ligue des champions

"A la fin de ma carrière, je veux qu’on se souvienne de moi comme une personne calme, travailleuse et humble. Un joueur qui a eu beaucoup d’influence sur le football. Je veux être reconnu pour ça. J’ai encore un long chemin à parcourir. J’ai beaucoup de temps pour évoluer. J’aimerais gagner toutes les compétitions auxquelles je participe. J’ai l’intention de laisser ma marque dans le football. C’est mon objectif".