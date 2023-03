Bayern-PSG: "On a mérité de gagner", savoure Müller après la qualification en quarts

Pour le Bayern Munich, le parcours en Ligue des champions se poursuit en quarts de finale. Le club bavarois a sorti le PSG sans vraiment trembler (1-0 à l'aller, 2-0 au retour), et pour Thomas Müller, la logique a été respectée.

Le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle terrible désillusion en Ligue des champions, sorti comme l'an dernier dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich (2-0) un soir où absolument rien n'a fonctionné, ce mercredi, en Bavière. Trahi par les blessures successives de Marquinhos et de son remplaçant Nordi Mukiele, abandonné par ses leaders, Kylian Mbappé muselé, Lionel Messi introuvable et Marco Verratti coupable sur le premier but, le PSG est battu à plate couture par le Bayern sur les deux matches (1-0 à l'aller). Cette nouvelle défaite a souligné tout ce qui manquait au club de la capitale, souligné par la cruauté d'un nouveau but marqué par un ancien de la maison, Eric Maxim Choupo-Moting (61e), comme à l'aller par Kingsley Coman.

"Un peu de chance"

En fin de rencontre, Gnabry (89e) a donné plus d'allure encore à la victoire bavaroise sur un contre. Ce nouvel échec aussi tôt dans la compétition fait tâche, bien loin des ambitions de QSI (Qatar Sports Investments) qui parle de gagner la Ligue des champions depuis son arrivée en 2011. Mais en onze campagnes, le PSG n'a joué qu'une finale, perdue contre le Bayern (1-0), déjà, en 2020, et une demi-finale, contre Manchester City (1-2/0-2) l'année suivante. Sinon Paris a capitulé quatre fois en quarts de finale, les premières années (de 2012 à 2016) et cinq fois en huitièmes, un bien maigre bilan. Le PSG a souvent croisé les mêmes bourreaux, battu trois fois par le Barça et deux fois par City, le Real et le Bayern, comme un cruel rappel qu'il ne peut pas s'asseoir encore à la table de ces géants.

Du côté du Bayern, on savoure. "Dans ce genre de match, il y a toujours certains moments où l'on a besoin d'un peu de chance, a estimé Thomas Müller au micro de DAZN. Il y a eu cette occasion, quand Yann Sommer a perdu la balle et que Matthijs (de Ligt) a dégagé. Si ça avait fait 1-0, on ne sait pas comment on aurait réagi. En seconde période, on a un peu laissé de côté notre timidité, on était plus présent défensivement. On a donc réalisé le meilleur match en seconde période, et on a mérité de gagner."