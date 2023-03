Bayern-PSG: désillusion pour Paris, encore battu et éliminé dès les 8es de la Ligue des champions

Battu 2-0 en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

La désillusion, encore. Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain prend la porte en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s'est incliné 2-0 mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich, trois semaines après la défaite 1-0 à l'aller. En 180 minutes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont été incapables de trouver le chemin des filets.

Au Parc des Princes, Kingsley Coman avait puni son club formateur. À l'Allianz Arena, Éric Maxim Choupo-Moting a endossé le rôle de l'ex très encombrant. Longtemps moqué lorsqu'il était dans les rangs parisiens pour sa technique pour le moins perfectible, l'attaquant camerounais a ruiné les espoirs parisiens à la 60e minute. Un but rendu possible par une immense bévue de Marco Verratti, pas vraiment aidé par le novice El Chadaille Bitshiabu.

Des regrets pour Vitinha

En principe, ce dernier n'aurait pas dû se retrouver sur la pelouse. Mais cette soirée a progressivement mal tourné pour le PSG, lorsque le capitaine Marquinhos a dû céder sa place sur blessure en première période, puis que son remplaçant Nordi Mukiele a lui-même été contraint de déclarer forfait à la mi-temps. Ce qui a abouti à la première apparition européenne du jeune El Chadaille Bitshiabu, 17 ans seulement.

Plombé par les blessures, le Paris Saint-Germain peut-il avoir des regrets? Vitinha sans doute, en tout cas. Le milieu de terrain portugais avait l'ouverture du score au bout du pied, après une prise de risque hasardeuse du gardien suisse Yann Sommer. Pris au dépourvu, le milieu portugais avait le but vide face à lui. Mais sa frappe insuffisamment puissante a permis à Matthijs De Ligt d'accomplir un héroïque sauvetage devant la ligne.

Mbappé éteint

Et Kylian Mbappé dans tout ça? Son absence lors de la première période du match aller avait été criante, tant son apport à son entrée avait changé le rapport de force. Mais en terre allemande, le vice-champion du monde français a été plutôt discret. Ses coéquipiers ont échoué à le trouver, limitant considérablement ses bonnes situations. Lionel Messi n'a pas pas spécialement fait mieux. Un peu plus en vue, l'Argentin n'a que rarement été en réussite et a rendu une prestation insuffisante pour un champion du monde. Et pour ne rien n'arranger, Dayot Upamecano a été énorme face à eux.

Le Bayern n'a finalement presque pas eu besoin de sortir sa carte Sadio Mané pour se défaire du PSG. La star sénégalaise n'est entré qu'à la 82e minute, juste avant que Serge Gnabry n'enfonce le clou à la 89e minute.

Pour le PSG, la fin de saison s'annonce très longue avec pour seul objectif de préserver les huit points d'avance en tête du classement de la Ligue 1. Ces derniers mois seront aussi très pénibles pour Christophe Galtier, déjà fragilisé par la série de mauvais résultats en février.