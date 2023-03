EN DIRECT - Bayern-PSG : Un match capital pour Paris... et l'avenir de Galtier FCB 21:00 08/03/2023 PSG

Battu à l'aller au Parc des Princes (1-0), le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi joue très, très gros ce mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions, sur le terrain du Bayern Munich. Un match à suivre à 21h sur RMC Sport 1, et en direct commenté sur l'app et le site RMC Sport.