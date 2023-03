Bayern-PSG: "On doit faire tellement mieux", le message de Danilo, "frustré, déçu et mécontent"

Danilo Pereira est apparu abattu après le nouvel échec du PSG en Ligue des champions. Les Parisiens ont été sortis en 8es de finale par le Bayern Munich en s’inclinant à l’Allianz Arena, mercredi lors du match retour (2-0). De quoi décevoir le Portugais de 31 ans, qui appelle ses coéquipiers à se monter plus solidaires sur le terrain.

La tête des mauvais jours, forcément. Danilo Pereira s’est exprimé sur RMC Sport après la nouvelle élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions. Déjà battus à l’aller au Parc des Princes par le Bayern Munich (0-1), les Parisiens se sont à nouveau inclinés à l’Allianz Arena, mercredi lors du match retour (2-0). Au terme d’une rencontre où ils ont encore affiché des lacunes criantes, incapables de faire trembler les filets adverses lorsque Kylian Mbappé n’est pas dans un grand soir.

"Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous, a concédé Danilo après le coup de sifflet final. On a eu des occasions en première mi-temps, on n’a pas marqué. Quand c’est comme ça en Ligue des champions, c’est difficile. Après, on a fait des erreurs. C’est dur de sortir comme ça, mais c’est la Champions League (…) Le Bayern est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Nous, on n’en a pas beaucoup gagné donc c’est difficile. Je n’ai pas de mots…"

"Pour progresser, on doit être tous ensemble"

Marqué par ce nouveau revers du PSG en C1, l’ancien capitaine de Porto, qui a été l’une des rares satisfactions lors de ces deux matchs contre Munich, appelle ses coéquipiers à resserrer les rangs. Afin de se montrer plus compacts et solidaires sur le terrain: "Pour progresser, on doit être tous ensemble. On doit faire des choses ensemble, pas individuellement. On doit continuer à essayer de progresser parce que Paris est un grand club. On doit être fiers de nous-mêmes, parce qu’on a de grands joueurs ici, qui doivent travailler ensemble pour grandir."

Dans la foulée, Danilo a posté un message sur les réseaux pour exprimé son dépit. "Déçu, frustré et surtout mécontent d'une telle fin. Ce n'était pas à ce stade de la compétition que nous souhaitions voir notre parcours en Ligue des Champions prendre fin. On se doit de faire tellement mieux, a écrit le Portugais de 31 ans. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire est de reconnaître que nous avons échoué dans la quête d'un de nos objectifs, et continuer à travailler pour parvenir à réaliser ce que ce club exige: gagner".