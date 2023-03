Bayern-PSG: Verratti, Galtier… Riolo appelle à un ménage dans un club devenu la "HONTE de l'Europe"

Incapable de renverser le Bayern, le PSG a perdu à Munich ce mercredi (2-0) lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après la nouvelle élimination prématurée du club francilien, Daniel Riolo espère une grosse lessive estivale au sein de l'équipe avec plusieurs départs majeurs.

Frustrant mais finalement tellement prévisible. Un PSG peu inspiré a pris la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi après une nouvelle défaite contre le Bayern munich (2-0) à l'Allianz Arena. Miné par les blessures de joueurs cadres, le club francilien n'a rien montré ou presque et a confirmé les craintes de Daniel Riolo sur le niveau de l'équipe. Après la rencontre, le membre de l'After Foot a réclamé de profonds changements à Paris.

"C'est un PSG sans âme dans lequel il faut faire un énorme ménage. Cela fait pas mal de temps que j'appelle ce ménage de mes voeux mais maintenant cela va tellement crever les yeux que l'on va tous avoir les yeux qui saignent, a estimé le journaliste de RMC Sport après la désillusion européenne de Paris. J'espère que certains ce mercredi soir avaient bien les yeux en face des trous."

Et de s'emporter un peu plus tard après cette nouvelle élimination: "Dans le sport on s'en fout des défaites, ce n'est pas un problème la défaite. Il n'y a qu'une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions et tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Le problème c'est comment tu perds. [...] Au bout d'un moment quand tu es supporters du PSG et que tu encaisses beaucoup de choses et, certes ton esprit en a marre au bout d'un moment car l'armée numérique entretient de faux espoirs sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment le supporter du PSG il explose parce qu'il n'en peut plus et se dit qu'il en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n'ont jamais salué, qui n'en ont rien à fout** et ont joué la comédie en jouant l'union sacrée sur les derniers matchs. On débriefe plus qu'un match, on débriefe un club qui est devenu la HONTE de l'Europe! Messi ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer, Neymar on ne peut pas continuer, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C'est terminé, il n'en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot."

"Verratti c'est un joueur d'urban"

Malgré le retour d'un Kylian Mbappé à 100%, le PSG n'a presque pas existé offensivement. Pire, l'équipe dirigée par Christophe Galtier a livré une piètre prestation collective notamment dans l'entrejeu où Marco Verratti a déjoué et a perdu le ballon sur les deux buts du Bayern.

"Je n'aime pas tirer sur les ambulances, je n'aime pas le faire, J'avais peu d'espoir que le PSG se qualifie. Mais je suis obligé de tirer sur l'ambulance Verratti qui est un joueur de square depuis des années, a encore pesté Daniel Riolo. J'en ai marre. Je me suis fait insulter pendant des années et des années à cause de cela. Là ce mercredi soir, j'ai juste envie mais je ne vais pas le faire, d'insulter tous les abru*** qui n'étaient pas foutus de comprendre ce que je voulais dire et qui se le prennent maintenant dans la gueule. Je ne veux plus jamais les entendre."

Parfois jugé trop sévère à l'égard de 'Petit Hibou', l'éditorialiste de l'After Foot espère cette fois que la prestation de l'Italien dans un match capital a fini de convaincre les supporters.

"Lionel Messi tu le donnes à l'Inter Miami, tu fais une belle oeuvre. Marco Verratti tu le renvoies à Pescara (son club formateur) et t'es bien. En plus il y a Zeman qui est revenu à Pescara comme ça c'est bon. Verratti pourra manger ses petites brochettes, a enchaîné Daniel Riolo après la défaite du PSG. Il pourra aller se balader au bord de la mer, boire ses coups et fumer ses clopes. Il sera tanquille il n'emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un urban avec ses potes. Parce que c'est un joueur d'urban au final. Cela fait des années que je dis que c'est un joueur d'urban foot Verratti! [...] C'est exaspérant ce que j'entends depuis des année sur lui. C'est exaspérant! Warren Zaire-Emery il a 17 ans et il lui a mis la misère."

"Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG, c'est fini"

Daniel Riolo ne s'est pas non plus montré très tendre avec Christophe Galtier, un entranîneur qui n'avait jamais goûté aux huitièmes de Ligue des champions avant le PSG. Selon lui, l'entraîneur parisien doit partir rapidement.

"S'il peut avoir la lucidité de s'en aller très vite, a ironisé le membre de l'After Foot après l'élimination de Paris. Il peut préparer ses bagages. Ce que je fais, je lui laisse la doudoune. Pars, prends la doudoune et les survêtements car cela te fera des souvenirs. Là il n'est plus l'entraîneur du PSG, c'est fini! ll finit peut-être la saison mais là c'est terminé, c'est au-revoir, il ne va pas rester."

Et Daniel Riolo de poursuivre: "Il maintient le cap? Il n'a même pas un zodiaque, il a une barque en bois. Il maintient le cap de quoi? C'est la barque du Bois de Boulogne, celle oùtu donnes à manger aux canards. [...] Quand tu ne sais pas quels joueurs aligner, cela montre que tu ne sais pas ce que tu fais. Depuis le début de la saison, entre l'extase générale du mois d'août où il démarre à trois derrière, qu'ensuite il passe en 4-3-3 puis revienne à trois derrière mais que cela dépendait. Ramos il en fait quoi? Au milieu de la défense, sur le côté? On ne savait pas. Christophe Galtier changeait des choses mais les changeait comme pour faire plaisir à des joueurs ou comme pour protéger certains statuts. Ce n'était pas des choix pour développer du jeu. C'était des tâtonnements et des réflexions qui ne donnaient rien. Cela montre l'échec absolu et total de Galtier. Il n'a jamais pris la mesure du poste. Au début de la saison on disait qu'il est passé de Kiabi à Gucci. Cela me rend triste parce que c'est un gars que j'estime beaucoup et il aurait pu progresser et faire du bon travail ailleurs. Mais le PSG, c'est un autre métier. C'est un autre métier!"