Bayern-PSG: "On doit faire les choses ensemble et pas individuellement", le constat implacable de Danilo

Battu 2-0 en Allemagne, Paris quitte la Ligue des champions dès les huitièmes de finale ce mercredi. Danilo a regretté les occasions manquées... et le manque d'agressivité de son équipe.

Nouvelle déception pour Paris. Le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite 2-0 contre le Bayern ce mercredi lors du match retour en terre allemande. Les hommes de Christophe Galtier, qui s'étaient déjà inclinés 1-0 au Parc des Princes, ont encaissé deux buts d'Eric Maxim Choupo-Moting et Serge Gnabry. C'est donc la deuxième saison consécutive que les Parisiens sont sortis à ce stade de la compétition.

"On a fait des erreurs"

"Malheureusement on doit dire que le Bayern était plus fort que nous, a reconnu Danilo Pereira, lucide, à la fin de la rencontre au micro de Canal+. On a eu des occasions en première période, on ne les a pas mises. Quand c'est le cas en Ligue des champions, ça devient difficile. On a fait des erreurs. C'est dur de sortir comme ça, mais c'est la Ligue des champions. On n'a pas gagné beaucoup de duels. Je n'ai pas de mots... Pour progresser, on doit être tous ensemble, on doit faire les choses ensemble et pas individuellement."

"On doit continuer comme ça, parce que Paris est une grande équipe. On doit être fiers de nous. On a de grands joueurs ici, qui doivent travailler ensemble pour grandir", a insisté le Portugais, un des meilleurs Parisiens à Munich.