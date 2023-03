PSG: Sergio Ramos dément avoir insulté Paris après l'élimination face au Bayern

Accusé par une chaîne de télévision espagnole d'avoir insulté le Paris Saint Germain à l'issue du huitième de finale contre le Bayern Munich ce mercredi soir, Sergio Ramos a répondu sur ses réseaux sociaux. Il se défend d'avoir tenu de tels propos.

Un démenti rapide. La chaine espagnole Movistar a publié ce jeudi une vidéo retraçant l'élimination du PSG face au Bayern Munich, avec quelques séquences de lecture labiale, dont une sur les lèvres de Sergio Ramos. Des propos attribués qui seraient faux selon le défenseur parisien, qui s'est défendu dans un long message Twitter.

"A aucun moment je dis Paris"

"Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception "pssss" ou "pfff"", explique l'ancien Madrilène. Sur la séquence relayée par Movistar sur les réseaux sociaux, on lui attribut des propos injurieux visant directement Paris : "La p*te de mère qui a donné naissance à Paris. Fils de p*te!"

S'il reconnaît avoir prononcé les insultes, il réfute avoir dit Paris mais plutôt "pfff". "Dans le contexte d'une expression (grossière, certes) que nous avons l'habitude de dire dans le football. N'inventons pas, ne cherchons pas quelque chose là où il n’y a rien", conclut Sergio Ramos, qui publie le même communiqué en espagnol.

Après la nouvelle déception en huitièmes de finale ce mercredi, l'expérimenté défenseur avait pourtant pris la parole sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès des supporters : "Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau Ligue des xhampions. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons! Allez Paris!"